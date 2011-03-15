صفرعلی براتی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان در مورد اینکه از وضعیت تیم ذوب آهن پیش از دیدار با الشباب عربستان رضایت دارد، گفت: مسائل فنی را باید از آقای ابراهیم زاده پرسید اما از نظر شرایط روحی و انگیزه وضعیت کل تیم را بسیار خوب ارزیابی می کنم و امیدوارم این مسئله باعث موفقیت ذوب آهن در درون زمین مسابقه شود.



وی اضافه کرد: تمام برنامه های باشگاه ذوب آهن برای رسیدن این تیم به موفقیت و پیروزی در مسابقات داخلی و خارجی خصوصا بازی با تیم هایی مانند الشباب عربستان تنظیم شده است. همه مدیران، کادر فنی و بازیکنان کارشان را برای پیروزی در این دیدار انجام می دهند و مردم ایران هم منتظر هستند ذوب آهن برابر الشباب پیروز شود که این پیروزی پیش از آغاز سال نو بسیار ارزشمند خواهد بود.



رئیس کارخانه ذوب آهن با تاکید بر اینکه در این مدت همه تلاش خود را انجام داده تا تیم از لحاظ روحی روانی مشکل نداشته باشد، افزود: پیش از سفر ذوب آهن به عربستان در نشستی که با اعضای این تیم داشتیم پاداش نایب قهرمانی آنها در آسیا را اهدا و چهار ماه حقوق معوقه شان را پرداخت کردیم تا با روحیه بالاتر در این دیدار به میدان بروند.

وی مشکلات مدیریتی در تیم ذوب آهن را یک دروغ مطرح شده از سوی رسانه ها دانست و خاطرنشان کرد: اگر من با دلیلی یا سایر مدیران باشگاه مشکل داشتم آنها را تا این مدت تحمل نمی کردم اما با صراحت می گویم در باشگاه ذوب آهن همه با هم هماهنگ هستند و یک هدف که موفقیت تیم های ورزشی در رقابتهای داخلی و خارجی است را دنبال می کنند.



براتی همچنین اضافه کرد: بازی با تیم های عربستانی و پیروزی در آن برای همه ملت ایران اهمیت دارد. ما تلاش می کنیم با ایجاد انگیزه لازم در کادر فنی و تیم شرایط را برای موفقیت و سربلندی تیم در این میدان مهم فراهم کنیم. البته امیدوارم اتفاقات درون زمین هم به سود ذوب آهن باشد تا این تیم امسال عنوان قهرمانی آسیا را کسب کند.



وی با بیان اینکه ورزشگاه فولادشهر یکی از ورزشگاه‌های استاندارد ایران است اضافه کرد: قرار است سکوهای ضلع جنوبی این ورزشگاه هم احداث شود تا ما بتوانیم شرایط لازم را برای حضور پرشور هواداران در ورزشگاه ایجاد کنیم. ذوب آهن 18 هزار نفر پرسنل دارد که با اعضای خانواده شان 50 هزار نفر می شوند که جمع بسیاری از آنها طرفدار تیم ذوب آهن هستند.



مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در مورد مشکلاتی که برای فرشته سموعی قائم مقام باشگاه در بدو ورود به امارات پیش آمد اظهار داشت: ایشان از سوی فدراسیون به عنوان مهمان ویژه وارد شده اند و باید از گیت مخصوص وارد می شدند. این برای ما بسیار خوب است که یکی از مدیران باشگاه که بانوست به صورت مهمان ویژه دعوت می شود و تا این اندازه اعتبار دارد.



براتی در پایان بی حاشیه بودن و سلامت را یکی از مهمترین مسائل حاکم بر تیم ذوب آهن دانست و گفت: به نظر من این تیم از لحاظ باشگاه، مدیریت و فنی و بازیکنان در سطح بسیار خوبی قرار دارد و بسیاری از تیم ها غبطه داشتن چنین امکانات و نفراتی را می خورند.

دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.

