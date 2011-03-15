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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

نتایج آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی اعلام شد

نتایج آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی اعلام شد

نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی که با حضور بیش از 6 هزار دانشجو در روز پنجشنبه 12 اسفندماه برگزار شده بود، از سوی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر افزود: نتایج این آزمون ها از سوی معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده و دانشجویان می توانند با مراجعه به این معاونت ها از نتایج آزمون خود مطلع شوند.

آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند، برگزار می شود و در این دوره دو هزار و 236 نفر شرکت داشتند.

همچنین آزمون های جامع در سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با هدف ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود و در این دوره بیش از 3 هزار دانشجوی پزشکی، 600 دانشجوی دندانپزشکی و 400 دانشجوی داروسازی شرکت داشتند.

کد مطلب 1274729

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