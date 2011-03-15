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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

مورینیو:

رئال مادرید فیلی است که از خواب بیدار می‌شود

رئال مادرید فیلی است که از خواب بیدار می‌شود

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید این تیم را به یک فیل در حال خواب تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید چهارشنبه در چارچوب دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با المپیک لیون دیدار خواهد کرد.

خوزه مورینیو در نشست خبری پیش از بازی در حضور خبرنگاران گفت: رئال بزرگ ترین باشگاه فوتبال جهان است اما در خواب به سر می برد. رئال مادرید به مانند فیلی است که در خواب است اما قدرتش زمانی نمایان می شود که بیدار شود.

وی در خصوص تیم لیون گفت: باید در بهترین حالت باشیم چرا که لیون تیم بسیار خوبی است و از تجربه حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا برخوردار است که این امر می تواند به آنها کمک کند.

لیون فصل گذشته با برتری مجموع 2 بر یک موفق به حذف رئال مادرید شده است.

کد مطلب 1274730

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