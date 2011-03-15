اعتبار آرم طرح ترافیک 89 تا پایان فروردین 90 تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به الکترونیکی شدن پرداخت هزینه آرم، ازدحام مراجعان در روزهای پایانی سال و دغدغه متقاضیان در این ایام، به منظور جلوگیری از بروز برخی مشکلات و آرامش خاطر شهروندان و فرصت کافی به متقاضیان، نسبت به تمدید مهلت اعتبار آرم‌های طرح ترافیک 89 اقدام شد.

وحید نوروزی با اشاره به بروز برخی مشکلات در فرآیند ثبت‌نام و تکمیل مدارک جهت دریافت آرم ‌طرح ترافیک به دلیل تغییر کامل نرم‌افزار صدور آرم، اظهار کرد: از عموم شهروندان به ویژه متقاضیان آرم طرح ترافیک که از این بابت دچار مشکل شده‌اند، صمیمانه عذرخواهی می‌نماییم.

وی با تأکید بر این‌که تعداد مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 90 نسبت به سال 89 با وجود گسترش محدوده طرح زوج و فرد حتی یک فقره نیز افزایش پیدا نکرده، تصریح کرد: این در حالی است که با توجه به گسترش محدوده زوج و فرد تعداد متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک به شدت افزایش پیدا کرده است.

نوروزی با بیان این که به رغم تعطیلات سال نو واحد صدور آرم سازمان ترافیک در ایام تعطیل مشغول به کار خواهد بود، خاطرنشان کرد: کارکنان این واحد از روز سه‌شنبه دوم لغایت پنج‌شنبه یازدهم فروردین ماه فعال بوده و آماده پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان می‌باشند.

معاون اجرایی سازمان ترافیک با اعلام این که به دلیل وجود پاره‌ای مشکلات در سیستم بانکی برخی متقاضیان مجبور به پرداخت دو یا چند باره وجوه آرم‌های طرح ترافیک شده‌اند، گفت: با توجه به قول مسئولان بانک شهر و سازمان فنآوری شهرداری تهران ظرف چندروز آینده نسبت به استرداد وجوه پرداختی اضافی به حساب این دسته از متقاضیان اقدام خواهد شد.