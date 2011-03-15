23 دستگاه اکیپ خودروی آتش نشانی زنجان در آماده باش کامل است

حمیدرضا یاختی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: همچنین هشت دستگاه گشت موتوری آتش نشانی زنجان در مناطق پرتراکم و قدیمی شهر زنجان فعال هستند.

وی ادامه داد: تعداد 78 نفر نیروی آتش نشانی استان زنجان در این روز آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند که در صورت بروز احتمالی حادثه به امداد رسانی بپردازند.

یاختی فرد افزود: همچنین با توجه به اینکه در این روز احتمال وقوع آتش سوزی و حوادث ناشی از آتش بازی وجود دارد به همین خاطر 13 نفر نیز از نیروهای ستادی نیز در صحنه به صورت آماده باش خواهند بود که در کل 91 نفر مامور آتش نشانی در شهر زنجان فعال خواهند بود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان با یادآوری اینکه طی سال گذشته مورد خاصی در خصوص آتش سوزی در چهارشنبه آخر سال گزارش نشده است، افزود: خوشبختانه طی روزهای اخیر هم مورد خاصی به لحاظ آتش سوزی گزارش نشده است.

یاختی فرد افزود: در طرح استقبال ایمن از بهار که از 25 اسفندماه سال جاری تا 15 فرودین ماه سال 90 اجرا می شود تلاش می شود تعطیلات ایمن و خوبی برای شهروندان و مسافران نوروزی در استان زنجان فراهم شود.