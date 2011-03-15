بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس به نیمه دوم فروردین موکول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،محمدحسن ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس را بر عهده داشت، با تقدیر از همکاری نمایندگان مجلس گفت: از یکایک نمایندگان متشکرم که با رای استثنایی 189 از مجموع 210 نماینده حاضر، به طرح اجازه دریافت و پرداخت دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 90 را دادند.

وی با اشاره به اینکه دولت لایحه بودجه را در اول اسفند ماه به مجلس ارائه کرد افزود: علی رغم این موضوع نمایندگان مجلس با تلاش جدی بررسی لایحه بودجه را در دستور کار خود قرار دادند و با رعایت مصالح کشور در کوتاهترین زمان ممکن کلیات این لایحه را در کمیسیون تلفیق تصویب کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس در جلسات فشرده ضمن تصویب کلیات لایحه بودجه از روز گذشته نیز به بررسی ردیف های درامدی بودجه پرداخته است.

ابوترابی فرد با تاکید براینکه کمیسیون تلفیقدر شیفت های کاری فشرده عصر و شب نیز ردیف های درآمدی را بررسی میکند،تصریح کرد: امیدواریم تا پایان هفته جاری ردیفهای درامدی نهایی شود.

وی همچنین افزود: با تدبیر مجلس و تصویب طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در دو ماهه اول سال آینده، دولت در ماههای نخست سال اینده با مشکل مواجه نخواهد شد و مجلس نیز بعد از تعطیلات ، با تلاش زیاد نمایندگان تا پایان فروردین و روزهاینخست اردیبهشت بودجه را در صحنعلنی بررسی و تصویب می کند.

نائب رئیس محلس ضمنابرازخرسندیاز اینکه بودجه چند دوازدهم تصویب نشده است گفت: این موضوع با تعامل دولت و مجلس محقق شد و امیدواریم ملت ایران نیز از برکات بودجه بهره مند شوند.