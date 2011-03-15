نیشابور دومین ایستگاه تولید نهال در خراسان رضوی است

محسن خوشخو در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور، افزود: این ایستگاه هر سال در صورت داشتن اعتبار لازم می‌تواند حدود دو میلیون نهال تولید کند.

وی گفت: محصولات این نهالستان برای غرس و ایجاد فضای سبز شهری و روستایی بین شهرستان‌های استان خراسان رضوی توزیع می شود.

خوشخو اظهار داشت: 800 هزار اصله نهال جنگلی غیرمثمر در طول هفته منابع طبیعی بین شهرستان‌های خراسان رضوی به‌ صورت رایگان توزیع شد که تاکنون در نوع خود بی‌نظیر، بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیشابور خاطرنشان کرد: نهال‌‌هایی از قبیل کاج، سرو، صنوبر، اقاقیا، زبان گنجشک، زیتون تلخ، بادام، چنار، بید و سنجد بین شهرستان‌های سبزوار، جوین، جغتای، کاشمر، خواف، تربت‌جام، نیشابور و تایباد توزیع شده است.

