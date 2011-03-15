تهران درصدر حوادث چهارشنبه پایان سال/ خانواده ها مراقبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شد با اشاره به اینکه 160 هزار نفر در حوزه پیشگیری فعالیت می کنند گفت: در سال گذشته 120 میلیون خدمت به مردم ارائه شد و امسال این خدمات 10 درصد افزایش داشته است.

وی در مورد اقدامات پلیس پیشگیری افزود: ماموران ما با حضور در تمامی کلانتریها ، پاسگاهها، ایستگاههای ایست و بازرسی کشور، پایانه های مسافربری، حمل و نقل هوایی و ریلی، پلیس راه و پلیس فرودگاه به مردم خدمات ارائه می دهند و در قالب یگان حفاظت میراث فرهنگی مراتع و جنگلبانی و همچنین محیط زیست و سازمان زندانها نیز فعالیت می کنند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با اشاره به فعالیت نگهبان محله نیز تاکید کرد: در حال حاضر 35 هزار نفر به عنوان نگهبان محله زیر نظر کلانتریها فعالیت و به ایمنی و امنیت مردم کمک می کنند و قصد داریم در سال آینده تعداد نگهبانان محله را به 100 هزار نفر افزایش دهیم.

به گفته سردار نوروزی، حضور مددکاران به عنوان مشاور در کلانتریها اعتماد مردم به پلیس را در پی داشت به طوریکه مشاوره های انجام شده در سال جاری مانع از حضور 159 هزار و 571 نفر به دادسرا و دادگاه شد.

وی از پوشش جمعیت 40 میلیونی در کشور توسط پلیس پیشگیری خبر داد و افزود: نیروهای ما در مساجد، مدارس، انجمن اولیاء و مربیان و... ورود کرده و نسبت به آموزش های پیشگیرانه و آگاهی افراد در این اماکن اقدام می کنند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در مورد اقدامات پلیس در چهارشنبه آخر سال نیز گفت: در بحث چهارشنبه پایان سال دستگاههای زیادی مانند اورژانس، آتش نشانی ، هلال احمر، شهرداری و ... درگیر کار هستند و هر یک اقداماتی را خاص این روز انجام می دهند.

نوروزی با اشاره به اینکه نمی خواهیم شادی مردم به غصه تبدیل شود اما پیشگیری از حوادث تلخ وظیفه ماست گفت: از خانواده ها می خواهیم این واقعیت تلخ را ببینند و مراقب فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال باشند.

به گفته وی، بیشترین حادثه ای که در این روز رخ داده مربوط به استان تهران است و استانهای دیگر در این رابطه بهتر به امر پیشگیری می پردازند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با تاکید براینکه افرادی که در حوادث چهارشنبه سوری آسیبب می بینند برای یک عمر دچار مشکل می شوند، افزود: اطلاع رسانی و آموزش در این رابطه مهمترین کار است که باید از سوی نهادهای مختلف و همچنین خانواده ها انجام شود.

نوروزی تاکید کرد: بدین منظور از چندماه قبل در مبادی ورودی مرزها و ایستگاههای ایست و بازرسی و همچنین در گلوگاهها از تهیه و توزیع و ورود اقلام خطرناک و قاچاق جلوگیری شده است.

وی از دستگیری تعدادی از تولید و توزیع کنندگان مواد محترقه خبر داد و گفت: این افراد دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده شده اند.