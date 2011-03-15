حرکت تاریخی و ماندگار دانشجویان در صورت سفر دیکتاتور اردن به تهران

مسعود براتی دبیر کل جنبش عدالتخواه دانشجویی در نشست خبری تشکل های دانشجویی که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به دعوت پادشاه اردن به تهران گفت: یک سری خبرها منتشر شده است که دیکتاتور اردن قرار است در روزهای اخیر سفری به تهران داشته باشد که متاسفانه از طرف منابع رسمی اعلام موضع صریحی در خصوص این سفر نشده است.

وی افزود: با توجه به شرایط منطقه و جایگاه ایران به عنوان الگوی حرکت های اسلامی مردم منطقه به شرایط فعلی بسیار حساس هستند و لذا جنبش دانشجویی وظیفه خود دید تا نسبت به این قضیه اقدام کند تا حرکتی خلاف منافع اسلام و ایران رخ ندهد.

وی تصریح کرد: نوع دعوتی که از این دیکتاتور وابسته به غرب و خادم رژیم صهیونیستی صورت گرفته خلاف نظری بود که مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر عدم موازی کاری در سیاست خارجی ابلاغ نمودند و لذا این دعوت خلاف توصیه رهبری است.

براتی با بیان اینکه هم اکنون موج بیداری اسلامی تمام منطقه را تحت پوشش خود قرار داده و حوادث خونینی در لیبی، بحرین شکل گرفته تصریح کرد: در کشور اردن هم حرکت هایی مردمی شکل گرفته که نشان دهنده رای و نظر مردم اردن است و آنها می خواهند حکومت دیکتاتور از قدرت کنار برود چرا که ظلم و خفت و سرسپردگی کامل به غرب و نوکری اسرائیل مسائلی است که مردم اردن در مقطع فعلی احساس می کنند و خواهان کنار رفتن دولت این کشور هستند.

وی ادامه داد: مردم مطالبه به حقی دارند و در شرایط فعلی که مردم به این صراحت حرف خود را در کشور خود مطرح می کنند نباید فردی که مشروعیت مردمی ندارد پا به ام القرای جهان اسلام بگذارد تا از این طریق کسب مشروعیت کند.

براتی تاکید کرد: اگر پادشاه اردن به تهران سفر کند مردمی که به ایران عنوان الگو نگاه می کنند در آینده دیدگاهشان نسبت به کشورمان عوض خواهد شد و موجب می شود که نتوانند حرکت های عظیم مردمی را ادامه دهند.

وی با اشاره به سخنان سخنگوی وزارت خارجه مبنی برعدم تایید سفر پادشاه اردن به ایران گفت: این سخنان موجب نگرانی جنبش دانشجویی است چرا که جریان دانشجویی از آرمان ها به صورت قاطع دفاع می کند و نمی گذارد آرمان های انقلاب اسلامی وجه المصالحه برخی جریان های مشکوک قرار بگیرد.

براتی با اشاره به اینکه در انقلاب های فعلی منطقه اتفاقاتی در حال وقوع است که حصر فلسطین در حال شکستن است افزود: هم اکنون تنها کشوری که در مرز با فلسطین قرار دارد اردن است که امیدواریم انقلاب مردم اردن نیز به نتیجه برسد و لذا همبستگی خود را با مردم اردن اعلام می کنیم و با جدیت به مسئولان و پادشاه اردن اعلام می کنیم که جنبش دانشجویی تمام تلاش خود را انجام می دهد تا این سفر انجام نشود و اگر پادشاه اردن به تهران سفر کند، این سفر تاریخی ترین سفر وی در طول عمرش خواهد بود و مسئولان داخلی مطمئن باشند دانشجویان حرکتی خواهند کرد که در تاریخ ماندگار خواهد شد که در همین رابطه طی چند روز آینده برنامه های خود را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی با اشاره به وظایف وزارت خارجه در قانون اساسی کشورمان گفت: طبق مواد مندرج در قانون اساسی وزارت امور خارجه وظیفه دارد نسبت به حقوق ملت های مظلوم اقدام کند که در دو اصل قانون اساسی بر این مورد تاکید شده و در بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز گفته شده که منافع اسلام بر منافع ایران ارجحیت دارد .

وی تصریح کرد: لذا در شرایط کنونی که کشورهای مختلف در خاورمیانه دچار تحول شده و نقض فراوان حقوق بشر در لیبی در حال اتفاق است که دیکتاتور دیوانه لیبی با چراغ سبز غربی ها به کشتار بیرحمانه مردم دست می زند وظیفه وزارت خارجه این است در شرایطی که حقوق مردم مسلمان منطقه در حال از بین رفتن است از همه ظرفیت ها استفاده کند و جلوی نقض حقوق اولیه مردم منطقه را بگیرد.

براتی ادامه داد: اما شاهدیم حرکت جدی در وزارت خارجه رخ نداده چرا که محکوم کردن ظاهری قضیه هیچ نتیجه ای را برای مردم منطقه به دنبال ندارد.

وی با اشاره به اعزام نیرو از عربستان به بحرین گفت: چرا دستگاه دیپلماسی کشور از حقوق مردم دفاع نمی کند و مطالبه جنبش دانشجویی در چند سال اخیر نشان داده که این جنبش به آرمان های جهان اسلام توجه جدی دارد و در این مسئله کوتاه نخواهد آمد و تاکید می کنیم مسئولان بدانند اگر می خواهند خشم جریان دانشجویی به وقوع نپیوندد هر چه سریعتر نسبت به لغو این سفر اقدام کنند که در این صورت منتظر واکنش خشمگینانه جنبش دانشجویی باشند.