اهدای 100هزار جلد کتاب به مسافران در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، نوع و نحوه اجرای این طرح با حمایت معاونت امور فرهنگی و ستاد آیه‌های ایثار موسسه فرهنگی کتاب مسافر و با هماهنگی شرکت مترو تهران و شرکت قطارهای مسافربری رجاء صورت می‌گیرد.

کتاب مسافر دربرگیرنده عناوین مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، عرفانی و مذهبی است که در 36 صفحه به چاپ رسیده است.

معاونت امورفرهنگی وزارت ارشاد همچنین در ایام نوروز 1390 به منظور زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورایی جبهه و شهادت و خاطرات هشت سال دفاع مقدس اقدام به اهدای کتاب در قالب بسته‌های فرهنگی ستاد راهیان نور از طریق بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و سازمان بسیج مستضعفین به کاروانهای راهیان نور اعزامی به مناطق عملیات کرده است.

اعتبار در نظر گرفته شده از سوی معاونت امور فرهنگی برای تامین کتابهای راهیان نور افزون بر سه میلیارد ریال است.