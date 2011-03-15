صنعت چاپ و بسته بندی ایران در منطقه جایگاه خوبی دارد

حسین دارابی مسئول غرفه رایان صنعت در دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوبی گفت: اقدام اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران که برای نخستین بار امکان حضور شرکت های داخلی را به طور متمرکز در این نمایشگاه فراهم کرده اند، حرکت ارزشمندی است که خوب است در دیگر نمایشگاه ها نیز دنبال شود.

وی ادامه داد: ما نزدیک به یک ماه پیش از طریق اتحادیه از چنین امکانی مطلع شدیم و از آن استقبال کردیم . امروز هم با حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی دوبی امیدواریم بتوانیم بخشی از توانایی های صنعت چاپ ایران را به نمایش بگذاریم.

به گفته وی اگر دعوت از شرکت های ایرانی زودتر انجام می گرفت، برنامه ریزی بهتری برای شرکت در نمایشگاه انجام می‌شد و لازم است در دوره های آتی به این امر بیشتر توجه شود.

این فعال عرصه چاپ با تاکید بر اینکه در تلاش است از این فرصت برای آشنایی و رایزنی با نمایندگان شرکت های معتبر جهان که در نمایشگاه دوبی حاضر شده اند، بهره گیرد عنوان کرد: گرچه ما می‌توانستیم به طور مستقل در نمایشگاه حضور یابیم ولی برایمان مهم بود که در پاویون ایران باشیم و نمادی از قدرت صنعت چاپ کشورمان را در کنار یکدیگر به نمایش گذاریم.

دارابی افزود: شرکت های ایرانی ظرفیت های بالایی دارند. صنعت چاپ ایران در منطقه جایگاه خوبی دارد و در زمینه صادرات هم می توانیم حرف برای گفتن داشته باشیم که حضور شرکت های ایرانی در این نمایشگاه فرصت خوبی برای تعامل فراهم می کند.

وی در پایان گفت: جای خیلی از شرکت های ایرانی در این پاویون خالی است .شاید زمان و هزینه های شرکت در نمایشگاه برای برخی از آنها مناسب نبوده است ولی همکاران ما در عرصه چاپ لازم است به این نکته توجه کنند که شرکت در چنین نمایشگاه هایی نام آنها را به جهان صنعت معرفی می کند . بخش مهمی از هزینه ها در آینده جبران خواهد شد.

پاویون ایران در فضایی به وسعت 102 مترمربع جدیدترین دستاوردها و تولیدات صنعت چاپ کشور را در این نمایشگاه عرضه می کند.

دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دوبی دوشنبه 23 اسفند ماه آغاز شده و تا پنج شنبه 26 اسفند ادامه خواهد داشت.