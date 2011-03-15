احمدرضا سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان اینکه طی دو سال گذشته پارکهای مشهد 38 درصد افزایش یافته است اظهارداشت: در این مدت مساحت فضای ‌سبز نیز 24 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: حدود 59 درصد از مساحت پارک‌های احداث شده در مناطق کم برخوردار است.

وی سرانه فضای سبز را در مشهد 10.2 مترمربع به ‌ازای هر نفر اعلام کرد و افزود:‌ براساس استاندارد اعلام شده از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استاندارد فضای سبز 12مترمربع است که سازمان ‌پارک ها برای رسیدن به این سرانه تلاش می‌کند.

سلامی همچنین کیفیت بالای زندگی و توسعه پایدار شهرها را اثرات اقتصادی وجود فضای سبز و درختان عنوان کرد و افزود: شهرهایی توسعه یافته هستند که بتوانند محیط طبیعی و سازگاری را در کنار سازه‌های بتنی طراحی کنند.

وی تاکید کرد: نخستین پیامد رشد شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها تغییر کاربری‌ها و عدم رعایت استانداردها به دلایل مختلف است، به طوریکه کاربری‌های فضای باز و سبز به تدریج جای خود را به کاربری‌های تجاری، صنعتی و مسکونی می‌دهد.

سلامی با تاکید بر نقش فضای سبز و درختان در عرصه‌های مختلف زندگی، بیان داشت: خنک کردن هوا، تامین هوای تازه، افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش آلودگی صوتی و دیگر آلاینده‌ها از جمله اثرات محیطی درختان است.

