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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

طی دو سال/

پارک‌های مشهد 38 درصد افزایش یافت

پارک‌های مشهد 38 درصد افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: طی دو سال گذشته تعداد پارک‌های سطح شهر شاهد رشد 38درصدی بوده است.

احمدرضا سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان اینکه طی دو سال گذشته پارکهای مشهد 38 درصد افزایش یافته است اظهارداشت: در این مدت مساحت فضای ‌سبز نیز 24 درصد افزایش داشته است.

وی  گفت: حدود 59 درصد از مساحت پارک‌های احداث شده در مناطق کم برخوردار است.

وی سرانه فضای سبز را در مشهد 10.2 مترمربع به ‌ازای هر نفر اعلام کرد و افزود:‌ براساس استاندارد اعلام شده از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استاندارد فضای سبز 12مترمربع است که سازمان ‌پارک ها برای رسیدن به این سرانه تلاش می‌کند.

سلامی همچنین کیفیت بالای زندگی و توسعه پایدار شهرها را اثرات اقتصادی وجود فضای سبز و درختان عنوان کرد و افزود: شهرهایی توسعه یافته هستند که بتوانند محیط طبیعی و سازگاری را در کنار سازه‌های بتنی طراحی کنند.

وی تاکید کرد: نخستین پیامد رشد شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها تغییر کاربری‌ها و عدم رعایت استانداردها به دلایل مختلف است، به طوریکه کاربری‌های فضای باز و سبز به تدریج جای خود را به کاربری‌های تجاری، صنعتی و مسکونی می‌دهد.

سلامی با تاکید بر نقش فضای سبز و درختان در عرصه‌های مختلف زندگی، بیان داشت: خنک کردن هوا، تامین هوای تازه، افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش آلودگی صوتی و دیگر آلاینده‌ها از جمله اثرات محیطی درختان است.
 

کد مطلب 1274741

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