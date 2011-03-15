به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال کشورمان محسن ترکی را به عنوان داور دیدار تیم های شانگهای شنهووای چین و سوان سامسونگ کره جنوبی در گروه H لیگ قهرمانان آسیا که روز 20 اریبهشت ماه برگزارخواهد شد ، انتخاب کرد.



حسن کامرانی فر و غلامحسین کهوری دو کمک داور ایرانی این مسابقه خواهند بود ضمن اینکه محسن قهرمانی داور چهارم این دیدار خواهد بود. دورجی میندو از بوتان و شمس المائدین از سنگاپور به ترتیب ناظر مسابقه و داوری این دیدار خواهند بود.