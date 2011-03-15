به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال کشورمان محسن ترکی را به عنوان داور دیدار تیم های شانگهای شنهووای چین و سوان سامسونگ کره جنوبی در گروه H لیگ قهرمانان آسیا که روز 20 اریبهشت ماه برگزارخواهد شد ، انتخاب کرد.
حسن کامرانی فر و غلامحسین کهوری دو کمک داور ایرانی این مسابقه خواهند بود ضمن اینکه محسن قهرمانی داور چهارم این دیدار خواهد بود. دورجی میندو از بوتان و شمس المائدین از سنگاپور به ترتیب ناظر مسابقه و داوری این دیدار خواهند بود.
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا داور بین المللی فوتبال کشورمان دیدار نمایندگان چین و کره جنوبی در لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال کشورمان محسن ترکی را به عنوان داور دیدار تیم های شانگهای شنهووای چین و سوان سامسونگ کره جنوبی در گروه H لیگ قهرمانان آسیا که روز 20 اریبهشت ماه برگزارخواهد شد ، انتخاب کرد.
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