محل کار چارلز دیکنز از تخریب نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، چنان که پیشبینی میشود دیکنز 25 ساله در این منزل با طنز سنگین و کمی خشمآمیزش طبقه فقیر را دستمایه کار خود در رمان "الیور تویست" قرار داد و بنیانهای جامعه خود را زیر سوال برد.
دیکنز "الیور تویست" را اول بار در مجله به صورت پاورقی منتشر کرد و خوانندگان آن زمان استقبال پرشوری از آن کردند آنقدر که حتی زمامداران انگلیس مجبور شدند برخی از قوانین اجتماعی این کشور را تغییر دهند. تاثیر این اثر به ادبیات محدود نشد و بعدها فیلمها و نمایشنامههای زیادی از روی آن ساخته شد.
دیکنز در این رمان هم از اداره نوانخانهها انتقاد میکند و هم تصویری از بچههای رها شده در جامعه میدهد؛ بچههایی که راهی جز دزدی و جنایت برای ادامه زندگی ندارد. او نویسندهای خوش بین بود بنا براین اثرش یکسره سیاه نیست و در رمانش آدمهای خوب و خیّر نیز پیدا میشوند.
در حال حاضر این منزل در خیابان کلیولند که متروک افتاده است از سوی اداره فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان از تبدیل شدن به بلوکهای آپارتمانی نجات یافته و قرار است مرمت و بازسازی شود.
پیش از این نیز چند خانهای که این نویسنده مشهور در آن زندگی میکرد توسط علاقهمندان آثارش در لندن خریداری و به موزه تبدیل شده بود.
چارلز جان هوفام دیکنز متولد 1812 از برجستهترین رماننویسان انگلیسی عصر ویکتوریا به شمار میآید. منتقدان، داستانسرایی، نثر قدرتمند و همچنین شخصیتهای به یادماندنی داستانهایش را ستودهاند. بسیاری از رمانهایش از جمله دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، الیور تویست و داستان دو شهر از مشهورترین آثار ادبی دنیا محسوب میشوند.
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