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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

در مسابقات شیراز؛

ووشوکار قمی قهرمان کشور شد

ووشوکار قمی قهرمان کشور شد

قم - خبرگزاری مهر: یکی از ووشوکاران مجتمع فرهنگی نور قم موفق به کسب مقام نخست قهرمانی ووشو کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسعود فراهانی، ووشوکار مجتمع فرهنگی نور قم با غلبه بر حریفان خود بر سکوی نخست مسابقات ووشو قهرمانی کشور ایستاد.

این ورزشکار قمی روز یکشنبه 22 اسفندماه در مسابقات ووشو قهرمانی کشور که در شیراز برگزار شد شرکت کرد و در سبک شائولین موفق به کسب این عنوان شد.

فراهانی در رقابت حساس با حریفان خود صاحب دو مدال طلا و یک مدال برنز این دوره از مسابقات شد.
 

کد مطلب 1274747

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