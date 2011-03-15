ووشوکار قمی قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسعود فراهانی، ووشوکار مجتمع فرهنگی نور قم با غلبه بر حریفان خود بر سکوی نخست مسابقات ووشو قهرمانی کشور ایستاد.



این ورزشکار قمی روز یکشنبه 22 اسفندماه در مسابقات ووشو قهرمانی کشور که در شیراز برگزار شد شرکت کرد و در سبک شائولین موفق به کسب این عنوان شد.



فراهانی در رقابت حساس با حریفان خود صاحب دو مدال طلا و یک مدال برنز این دوره از مسابقات شد.

