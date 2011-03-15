مسئول نمایشگاه "دروپا" از پاویون ایران در نمایشگاه چاپ دوبی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوبی، مانوئل ماتره مسئول نمایشگاه چاپ و بسته بندی "دروپا" صبح امروز سه شنبه 24 اسفندماه و در دومین روزبرپایی نمایشگاه چاپ و بسته بندی دوبی از پاویون ایران در نمایشگاه بازدید کرد.

وی در این بازدیدعلاوه بر معرفی برنامه های سال آینده این نمایشگاه با توانایی های چاپی ایران نیز آشنا شد.

ماتره در این نشست ویژگی نمایشگاه دروپا را مجزا بودن بخش های تخصصی دانسته و گفت: با توجه به گستردگی این نمایشگاه، هر یک از حوزه های صنعت چاپ دارای بخش تخصصی هستند و این امر فرصتی را در اختیار هر شرکت قرار می‌دهد تا تا با نمایندگان تخصصی آن بخش آشنا شوند.

وی ادامه داد: نمایندگان صنعت چاپ ایران نیز می توانند به صورت گسترده و درقالب پاویون در هر یک از این بخش ها حضور داشته باشند و ما از نمایندگان ایران دعوت می کنیم در نمایشگاه آینده شرکت کنند.

در ادامه این نشست بابک عابدینی مسئول پاویون ایران در نمایشگاه دوبی با اشاره به چرایی حضور ایران در عرصه های بین‌المللی، بیان کرد: بخش عمده توانایی های ایران اکنون نهفته است و اگر چه در 10 سال گذشته اقدامات بسیاری انجام شده ولی مخاطبان ما از آن بی اطلاعند.

وی ادامه داد: صنعتگران ایرانی اکنون در حوزه کارتن سازی، چاپ لمینت، لفاف های کاغذی و ... رشد خوبی داشته اند اما متاسفانه آوازه این موفقیت ها به خارج ایران نرسیده است که امیدواریم با حضور در نمایشگاه های معتبر جهانی به مرور این توانایی ها به جهان معرفی شود.

عابدینی تصریح کرد: حضور پاویون ایران در عرصه های بین المللی پل ارتباطی قوی بین ایران و جهان است، همچنین راهکاری نوین برای اطلاع رسانی به اعضا در بخش های مختلف به شمار می‌آید.

دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دوبی یکشنبه 23 اسفند ماه آغاز شده و تا روز پنج شنبه 26 اسفند برپاست.