زمان نمایشگاه چاپ دوبی به تعطیلات نوروز منتقل شود

آرش قراچلو مسئول غرفه صنایع چوب و کاغذ مازندران در دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دوبی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر گفت: اینکه تعدادی از شرکت های ایرانی در قالب پاویون و در کنار یکدیگر محصولات و خدماتشان را عرضه کرده اند اتفاق بسیار خوبی است و باعث می شود حضور ایران قدرتمندتر باشد.

وی ادامه داد: پس از هدفمندی یارانه ها این ضرورت ایجاب شده است که شرکت ها هر چه بیشتر به اتحادیه ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه تخصصی‌شان تکیه کنند و به همین دلیل معتقدم حضور پاویون ایران با همکاری اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ حرکت شایسته ای است.

این فعال امور چاپ با اشاره به اینکه اینگونه حرکت ها باید برنامه ریزی شده و هدفمند باشند، تاکید کرد: بخش عمده شرکت‌های خارجی در زمینه چاپ و بسته بندی در دوبی شعبه دارند که حضور در چنین نمایشگاهی نه تنها یک حضور نمایشگاهی بلکه امکان تعامل با نمایندگی های حاضر در دوبی را هم فراهم می کند.

قراچلو افزود: حضور ایران در نمایشگاه چند پیامد مثبت دارد ؛ اول اینکه نشان می دهد ما از لحاظ کیفی در سطحی هستیم که نیازهای شرکت های معتبر را برآورده کنیم و دیگر اینکه امکان ارتباط شرکت های خارجی با ایرانی را فراهم می کند.

مسئول غرفه صنایع چوب و کاغذ مازندران در پاویون ایران یکی از مهم ترین بازارهای هدف چنین نمایشگاه هایی در دوبی را ایران دانسته و بیان کرد: سرمایه گذاری در بازار ایران بسیار توجیه پذیر است و آنها نیز به بازار ما چشم دارند. تا سال 2004 بیش از 60درصد چرخش مالی دوبی از طریق ایران و ایرانیان بوده و هنوز هم بخش مهمی از سرمایه های آنها به بازارهای ایران مرتبط است.

وی اضافه کرد: البته زمان برپایی نمایشگاه برای ایرانیان مناسب نیست و بخش عمده ای از تجار و صاحبان صنایع و مسئولان خدمات توان حضور ندارند. به همین دلیل لازم است مسئولان اتحادیه با دست اندرکاران نمایشگاه رایزنی کنند تا زمان آن را به تعطیلات نوروزی منتقل کنند.

قراچلو در پایان توضیح داد: من 3 دوره دیگر هم در این نمایشگاه حضور داشتم و فکر می کنم از لحاظ تنوع و تکثر شرکت‌کنندگان این دوره از دوره های قبلی ضعیف تر است به طور نمونه مصر و الجزایر را نمی بینیم که احتمالا درگیری های داخلی منطقه در نبود آنها تاثیر دارد. همچنین نه بیشتر نمایندگی های منطقه ای شرکت های معتبر در نمایشگاه حضور دارند و نه شرکت‌های مادر.

دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دوبی یکشنبه 23 اسفند ماه آغاز شده و تا روز پنج شنبه 26 اسفند برپاست.