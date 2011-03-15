جایزه منتقدان آمریکا به جنیفر اگان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، در فهرست نهایی نامزدهای این جایزه نام پنج نویسنده معروف آمده بود که منتقدین بیشترین بخت را به جاناتان فرانزن نویسنده رمان آزادی داده بودند اما در نهایت این جنیفر اگان بود که با کمک "فرشته نگهبان" جایزه را از آن خود کرد.

جایزه ادبی منتقدان آمریکا اولین جایزه‌ای است که اگان کسب کرده است. این نویسنده علاوه بر کتاب اخیر خالق یک مجموعه داستان و سه رمان دیگر هم هست هر چند "فرشته نگهبان" مشهورترین کتاب اوست.

او در این رمان قهرمان‌هایی خلق کرده که علاقه زیادی به موسیقی دارند. توضیح اینکه نام این کتاب اگان برگرفته از نام یکی از آلبوم‌های معروف موسیقی و از ترانه‌های یک خواننده است.