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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ایجاد یک تشکل جدید در دانشگاه لرستان/ حمایت رئیس دانشگاه از جامعه اسلامی

ایجاد یک تشکل جدید در دانشگاه لرستان/ حمایت رئیس دانشگاه از جامعه اسلامی

رئیس دانشگاه لرستان از راه اندازی جامعه اسلامی دانشجویان با مجوز هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه خبر داد.

حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: جمعی از دانشجویان در دانشگاه لرستان به دنبال مجوز راه اندازی جامعه اسلامی دانشجویان هستند. مدیریت دانشگاه نیز اقدامات لازم را انجام داده و به زودی مجوز این تشکل دانشجویی صادر می‌شود.

رئیس دانشگاه لرستان درباره زمان برگزاری انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه نیز گفت: انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان پس از صدور مجوز این تشکل دانشجویی برگزار می‌شود.

زمانیان افزود: با توجه به اینکه جامعه اسلامی دانشجویان یک تشکل ارزشی است خودمان نیز این تشکل دانشجویی را تقویت می‌کنیم.

کد مطلب 1274755

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