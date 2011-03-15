ایجاد یک تشکل جدید در دانشگاه لرستان/ حمایت رئیس دانشگاه از جامعه اسلامی

حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: جمعی از دانشجویان در دانشگاه لرستان به دنبال مجوز راه اندازی جامعه اسلامی دانشجویان هستند. مدیریت دانشگاه نیز اقدامات لازم را انجام داده و به زودی مجوز این تشکل دانشجویی صادر می‌شود.

رئیس دانشگاه لرستان درباره زمان برگزاری انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه نیز گفت: انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان پس از صدور مجوز این تشکل دانشجویی برگزار می‌شود.

زمانیان افزود: با توجه به اینکه جامعه اسلامی دانشجویان یک تشکل ارزشی است خودمان نیز این تشکل دانشجویی را تقویت می‌کنیم.