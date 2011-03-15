جشنواره فرهنگی هنری "اردکان یادگار ماندگار" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این مراسم که ظهر سه شنبه به همت انجمن شعر و ادب اردکان و انجمن چارسوق کویر با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد با استقبال گسترده شاعران و هنرمندان شهرستان، استان و حتی برخی شاعران و نویسندگان کشوری روبرو شد.

هدف از برگزاری این جشنواره که دومین سال برگزاری خود را سپری می کند، زنده نگه داشتن و حفظ آداب، رسوم و فرهنگ کهن مردم اردکان و گره زدن آن با هنر و برقرای پیوند بین هنرمندان نسل امروز و نسل قدیم بود.

این جشنواره در قالب فراخوان و دریافت اشعار و دیگر آثار ادبی شاعران و در نهایت معرفی شاعران برگزیده از سوی هیئت داوری برگزار شد که ضمن معرفی، برگزیدگان جشنواره به قرائت آثار خود پرداختند.

در بخش شعر آزاد سودابه مهیجی از تهران، فریبا قیومی زاده از ابرکوه، علیرضا رجبعلی زاده از کاشان برتر شدند.

در بخش شعر اردکان نیز محمود عباسی عقدا از اردکان، محمد صادق خدایی از یزد و اسماعیل ثقفی از اردکان به عنوان شعرای برتر شناخته شدند.

در بخش داستان کوتاه نیز مرضیه نفری از قم و مهدی عظیم پور از اردکان و در بخش متن ادبی زهره اخلاقی از ابرکوه، مرتضی عابدی از اردکان معرفی شدند.

فراخوان اولیه جشنواره در اوایل بهمن ماه منتشر شد که طی آن بیش از 90 اثر در سه قالب شعر، متن ادبی و داستان کوتاه به جشنواره راه یافت و در نهایت 10 اثر توسط هئیت داوران برگزیده و معرفی شدند.

در کنار بخش اصلی جشنواره که شامل معرفی آثار برگزیدگان و قرائت آثار بود، بخشهای متنوع دیگری از جمله پخش کلیپ، معرفی و نمایش آداب و رسوم کهن، اجرای موسیقی سنتی، بخش سنتی کارآوا و ... نیز به اجرا درآمد.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاه آثار منتشر شده مؤلفان و نویسندگان اردکانی، نمایشگاه عکس، خوشنویسی و .. نیز برپا شد.