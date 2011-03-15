دعوت شاه اردن به تهران خطای استراتژیک برخی مقامات دولتی است

محمد زعیم زاده دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در نشست خبری تشکل های دانشجویی که صبح امروز برگزار شد با اشاره به سفر ملک عبدالله پادشاه اردن به تهران گفت: آمدن یا نیامدن شاه اردن فلسفه موضع گیری جنبش دانشجویی در شرایط فعلی نیست بلکه دانشجویان نسبت به انفعال دستگاه دیپلماسی و در واقع آن چیزی که موجب انفعال دیپلماسی کشور شده است انتقاد دارند.

وی افزود: حضور دیکتاتور اردن در تهران از تحلیلی نشئت می گیرد که متاسفانه در بخشی از دولت رسوخ کرد که تحولات اخیر منطقه را حاصل منویات آمریکا می داند در حالیکه ادله بسیاری مبنی بر نقض این فرضیه وجود دارد چرا که خود غربی ها نیز نسبت به غیر قابل پیش بینی بودن تحولات اخیر اذعان کرده بودند و انفعال سران رژیم صهیونیستی در مقابل تحولات خودش اثبات کننده این غلط بودن این فرضیه است.

زعیم زاده تصریح کرد: اگر به فرض محال این فرضیه درست است آمریکایی ها طوری طراحی می کردند که برای آنها هزینه زا نشود چرا که آمریکایی ها در قسمت های مختلف هزینه های زیادی می دهند و منافع آنها به خطر افتاد و در صورت رفتن رژیم های فعلی مسئله فروش تسلیحات به این حکام دیکتاتور به خطر می افتد و غربی ها نیر در بحث انرژی به مشکل برخواهند خورد و لذا شکل گیری فرضیه ای که در برخی جریانات داخلی در خصوص تحولات اخیر شکل گرفته از اساس نادرست است.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل تصریح کرد: در هر دو حالتی این فرضیه ها وزارت خارجه باید موضع فعالی داشته باشد چرا که امروز شاهد هستیم وزارت خارجه در موضع انفعال قرار دارد و این موضوع بسیار باعث تاسف است.

وی افزود: اگر دولت کار مثبتی تا به حال در خصوص تحولات منطقه انجام نداده است نباید حداقل موضع انفعالی در قبال این طرح ایفا کند چرا که بسیاری از کشورهای منطقه جمهوری اسلامی را الگوی خود قرار داده اند.

وی خاطر نشان کرد: دعوت از شاه اردن به معنای خطای استراتژیکی است که توسط برخی مسئولان دولتی صورت گرفته است و باز هم تاکید می کنیم در صورت حضور این ملعون در تهران برخوردی تاریخی از سوی جنبش دانشجویی شکل خواهد گرفت و هرگز اجازه نخواهیم داد عده ای به آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان امام یعنی صدور انقلاب آسیب برساند.

زعیم زاده ادامه داد: در حالیکه سفر مقامات غربی به کشورهای منطقه به سرعت در حال وقوع است دستگاه دیپلماسی دراین مورد هم موضع انفعالی داشته است چرا که باید از تمام ظرفیت ها در منطقه استفاده کنیم.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در پایان خاطر نشان کرد: جنبش دانشجویی پس از گذشت این مسئله اقدام به تحقیق و تفحص در خصوص کارنامه وزارت خارجه خواهد کرد و در همین رابطه کمیته ای شکل خواهد گرفت.