سیروس تقیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با توجه به فرارسیدن سال نو و افزایش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی بهویژه اتوبوس، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه برای رفاه حال شهروندان و جابهجایی مسافران تا آخرین ساعات شب، خط شبانه مسیر تندرو(BRT) را با بهرهگیری از ناوگان بخش خصوصی راهاندازی کرد.
وی تصریح کرد: شهروندان تبریزی میتوانند از ساعت 21 تا ساعت 24 از ناوگان حملونقل عمومی شبانه برای ایاب و ذهاب استفاده کنند.
مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تبریز تاکید کرد: نرخ بلیت مسافر در این خط هزار و 500 ریال است.
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