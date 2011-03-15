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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

فعالیت خط شبانه اتوبوس‌های تندرو در تبریز آغاز شد

فعالیت خط شبانه اتوبوس‌های تندرو در تبریز آغاز شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تبریز گفت: برای تسهیل در جابه‌جایی مردم در روزهای پایانی سال، فعالیت خط شبانه اتوبوس‌های تندرو در تبریز آغاز شد.

سیروس تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با توجه به فرارسیدن سال نو و افزایش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به‌ویژه اتوبوس، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه برای رفاه حال شهروندان و جابه‌جایی مسافران تا آخرین ساعات شب، خط شبانه مسیر تندرو(BRT) را با بهره‌گیری از ناوگان بخش خصوصی راه‌اندازی کرد.

وی تصریح کرد: شهروندان تبریزی می‌توانند از ساعت 21 تا ساعت 24 از ناوگان حمل‌ونقل عمومی شبانه برای ایاب و ذهاب استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تبریز تاکید کرد: نرخ بلیت مسافر در این خط هزار و 500 ریال است.

کد مطلب 1274758

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