سیروس تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با توجه به فرارسیدن سال نو و افزایش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به‌ویژه اتوبوس، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه برای رفاه حال شهروندان و جابه‌جایی مسافران تا آخرین ساعات شب، خط شبانه مسیر تندرو( BRT ) را با بهره‌گیری از ناوگان بخش خصوصی راه‌اندازی کرد.

وی تصریح کرد: شهروندان تبریزی می‌توانند از ساعت 21 تا ساعت 24 از ناوگان حمل‌ونقل عمومی شبانه برای ایاب و ذهاب استفاده کنند.