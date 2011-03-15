مراسمهای چهارشنبه آخر سال در اصفهان بصورت تصویری کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، سردار حسن کرمی با بیان اینکه ما در شب و روز در چهارشنبه آخر سال در کنار مردم هستیم و با انها همراهی می کنیم، تصریح کرد: پلیس سعی خواهد کرد در این روز ضمن راهنمایی و هدایت مردم امنیت لازم را برای آنان فراهم کند.

وی اظهار داشت: در سایر کشورهای دنیا هزینه های برای شاد نشان دادن مردم صرف می شود ولی در کشور ما مردم با هزینه خود جشن برگزار می کنند و زمینه شادی را فراهم می کنند بنابراین پلیس انها را محدود نمی کند.

وی با اشاره به اینکه 99.5 درصد از افراد جامعه قصد دارند تا جشن ها و سنت های مخصوص این ایام را در فضایی آرام و بدون تنش برگزار کنند، تاکید کرد:اگر افرادی به منظور تخلیه هیجانات درونی برای مردم ایجاد مزاحمت و راه بندان کنند که پلیس قطعاً با این افراد به شکل غیر فیزیکی برخورد خواهد کرد.

سردار کریمی تصریح کرد: پلیس در صورت تشخیص با افراد متخلف در صحنه برخورد نمی کند و با مستنداتی که از آنها تصویر برداری می شود در یک فرصت مناسب به سراغ آنها رفته و این افراد را دستگیر می کند.

وی اظهار داشت: پلیس در این روز به صورت اماده باش است و برای تامین امنیت گروه ضربت در خیابان ها حضور دارند.



فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: بیش از یک هزار نیرو امنیت روز چهارشنبه سوری در اصفهان را فراهم می کنند تا خانواده ها بتوانند در آرامش کامل به پارک ها و تفرجگاه ها رفته و بارعایت اصول و قوانین و حفظ حقوق شهروندی به شادی بپردازند.

وی همچنین از تولید ترقه ها و وسایل آتش بازی بی خطر توسط وزارت دفاع خبر داد و افزود: مسئولان مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش می توانند دانش آموزان را به زمین ها و باغ های اطراف شهر برده و این ترقه ها و وسایل بی خطر را دراختیار آنها بگذارند تا هیجانات خود را تخلیه کنند.