به گزارش خبرنگار مهر ، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سئوالی در خصوص ارزیابی وی از دعوت ایران از پادشاهان اردن برای سفر به کشور گفت: دعوت از پادشاه اردن برای سفر به ایران بدسلیقگی سیاسیت است.

و ی گفت: ‌در شرایط منطقه انجام این سفر به صلاح نیست. این دعوت از چندی پیش صورت گرفته بود و بحث آن جدی بود اما با توجه به شرایط منطقه و مواضع اسلامی ایران و همچنین اکثریت نمایندگان که نظر منفی خود را اعلام کردند انجام این سفر تقریباً منتفی شده است.

وی گفت: نظر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نسبت به انجام این سفر منفی است.

بروجردی در پاسخ به سئوالی در خصوص ارزیابی وی از اقدام پرواز ممنوع در آسمان لیبی نیز گفت: این گام به پیش است گرچه سیاست غربی‌ها و آمریکا همیشه دو گانه بوده است اما اینکه در این شرایط این تصمیم گرفته شود یک گام به پیش و در جهت کمک به مردمی لیبی است.

وی در خصوص اقدام عربستان در حمایت از دولت بحرین نیز گفت: ورود عربستان ضد حرکت سیاسی و حق طلبانه ملت بحرین و کاملاً غیرقابل قبول و محکوم است. این اقدام آتش را شلعه‌ورتر می‌کند و دامن عربستان را خواهد گرفت. زیرا چنین نیست که با این حرکات اقدامات مردم سرکوب شود.

خبرنگاری به بروجردی یادآور شد که خبر سفر پادشاه اردن از سوی سخنگوی وزارت خارجه تکذیب شده است، که وی پاسخ داد: اگر چنین خبری صحت نداشته باشد ما خوشحال می شویم اما در هر صورت دو ماه پیش سفری به این کشور انجام شد و دعوتی صورت گرفت که اگر واقعاً چنین نباشد قطعاً کار منطقی و درستی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: ما منتظر اعلام رسمی لغو این سفر از سوی وزارت خارجه هستیم.