محصولات طرح تامین متنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فروتنی با اشاره به اینکه تعداد متقاضیان شرکت کننده در این طرح در حال افزایش است افزود: این استقبال به دلیل افزایش تنوع محصولات و قیمت مناسب لوازم مورد نیاز مردم به ویژه لوازم خانگی در این طرح صورت گرفته و پیش‌بینی می‌کنیم این روند سرعت بیشتری بگیرد.

وی فروش اقساطی را به عنوان مزیت و ویژگی اصلی این طرح دانست و گفت: این امتیاز در حالی است که سودی نیز از خریداران اخذ نمی شود، ضمن آنکه نیازی به معرفی ضامن و یا ارائه سفته و حتی چک نبوده وبا ارائه یک وکالتنامه کتبی به بانک خرید قسطی صورت می گیرد.

مدیر طرح تامین کالای وزارت صنایع و معادن درادامه همچنین تصریح کرد: برندهایی که تاکنون در این طرح شرکت کرده اند، از بزرگترین تولید کنندگان مطرح داخلی هستند که نام آنها برای مردم شناخته شده است که این موضوع موجب شده تا متقاضیان با آسودگی خاطر به خرید بپردازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر 821 مدل کالا از 40 واحد تولیدی مشتمل بر 68 قلم کالا در سایت بهین یاب برای خرید متقاضیان وجود دارد.

فروتنی کالاهای آبگرمکن خورشیدی، تلویزیونCRT ، سبزی خردکن، ظروف تفلون، بخار شور و... را ازجمله ومحصولاتی ذکر کرد که جدیداً به لیست اقلام سایت بهین یاب اضافه شده است.علاوه بر اینکه از دیگر اقلام قبلی مدلهایی از تولیدکنندگان جدیدی به سایت اضافه شده است.

وی در ادامه از گسترش و ارائه خدمات و عملیات بانکی با اضافه شدن بانکهای دیگر خبرداد و گفت: علاوه بر بانکهای موجود که امکان انجام عملیات بانکی را در چارچوب طرح تامین برای مصرف کنندگان فراهم می‌کنند به زودی این امکان نیز در سایر بانکها میسر می‌شود تا متقاضیان بتواننددر سطح وسیع تری اقدام به خرید کنند.

طرح تامین که برای خرید لوازم موردنیاز مردم در نظر گرفته شده ، همزمان با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به اجرا در آمده ا ست به گونه ای که دراین طرح پیش بینی شده که حساب یارانه خانوارها به عنوان پشتوانه واریز اقساط خرید متقاضیان در نظر گرفته شود.