به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرورالدین صبح امروز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به برخی برنامه های پیش روی سازمان سنجش در سال آینده گفت: تلاش می کنیم تا سال آینده پرتال طراحی سئوالات آزمونهای سراسری را راه اندازی کنیم تا از اساتید بیشتری در زمینه طراحی سئوال استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ما یک بانک سئوال غیر رسمی داریم اما در صدد هستیم بانک سئوالات پیشرفته ای را ایجاد کنیم تا مشکلاتی که در حین طراحی سئوال از نظر امنیت ممکن است به وجود بیاید، برطرف شوند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه برای طراحی سئوالات هر آزمون وزارت اطلاعات بر کار اساتید طراح نظارت می کند، گفت: این نظارت برای این منظور انجام می شود که اساتید مطمئنی در کار طراحی سئوالات آزمون دست داشته باشند.

وی با اشاره به یکی دیگر از برنامه های سازمان سنجش آموزش کشور برای سال آینده گفت: یکی از مشکلاتی که سازمان سنجش همیشه در برگزاری آزمون های سراسری با آن مواجه است حوزه های امتحانی برگزار کننده است، برگزاری یک کنکور در دانشگاههای مختلف کشور نیازمند هماهنگی های بسیاری است و از سوی دیگر علیرغم اینکه برگزار کننده آزمون سازمان سنجش است، مجریان برگزاری دانشگاهها هستند و افرادی در حوزه ها حضور دارند که سازمان آنها را انتخاب نمی کند.

سرورالدین گفت: از این رو تلاش می کنیم در این زمینه برای سال آینده برنامه ریزی مشخصی صورت گیرد تا در زمینه برگزاری آزمون در حوزه های مختلف مشکلی نداشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری در فروردین 90 گفت: 80 هزار نفر از ثبت نام کنندگان در این آزمون را مردان و 50 هزار نفر را زنان تشکیل می دهند و تعداد شرکت کنندگان در این آزمون نسبت به آزمونهای سالهای گذشته بی سابقه بوده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین گفت: سازمان سنجش آموزش کشور بیش از 150 آزمون در سال برگزار می کند که در این آزمونها حدود 4 میلیون نفر شرکت می کنند.