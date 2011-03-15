به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت زنده‌یاد ایرج افشار عصر دوشنبه 23 اسفند با حضور نویسندگان، محققان و مسئولان مرکز دایره‌المعارف اسلامی برگزار شد.

کامران فانی مترجم، محقق و استاد کتابداری در این مراسم گفت: انسان‌های هستند که هرچقدر هم در طول زندگی‌شان قدر و منزلت دارند تا زمانی که به سرای باقی نشتابند جای خالی‌شان احساس نمی‌شود. ایرج افشار چنین فردی بود. این شخصیت کم‌نظیر یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی کشور بود.

در حوزه کتابداری بزرگ‌ترین خدمت را به کشور کرد

وی افزود: زنده‌یاد افشار در حوزه کتابداری بزرگ‌ترین خدمت را به کشور کرد. در 30 سال اخیر او جز مدیریت کتابخانه شغل دیگری نداشت و پل و پیوندی میان کتابداری سنتی و کتابداری نوین بود. زمانی که در رشته کتابداری تحصیل می‌کردم، سنتی‌ها دانشجویان کتابداری را تحقیر می‌کردند و معتقد بودند ما از گذشته کتابداری بی‌خبر هستیم. افشار کاری کرد که کتابداری نوین در دهه 40 مورد قبول کتابدارهای سنتی قرار بگیرد.

فانی گفت: با این‌که خود زنده‌یاد افشار کتابدار سنتی بود ولی با شیوه‌های نوین کتابداری آشنایی داشت و راه را برای ورود کتابداری جدید در کشور گشود. دومین کار او کتابشناسی بود و مساله مهم دیگر فهرست مقالات فارسی بود که تالیف کرد که به نظرم آخرین دغدغه مهم افشار بود.6 جلد از مجموعه فهرست‌ها منتشر شده بود و افشار می‌گفت در آستانه هشتاد سالگی‌ هستم و اگر بروم، چه کسی این بار را به دوش می‌کشد؟

جامعیتی که افشار در ایران‌شناسی داشت هیچ فردی ندارد

مولف کتاب "سرعنوانهای موضوعی فارسی" ادامه داد: خوشبختانه با انتشار هفتمین جلد از فهرست مقالات طی چند ماه اخیر، کمی از نگرانی افشار کاسته شد. این مدت در کنارش بودم و از اهمیتی که این موضوع برایش داشت، اطلاع دارم. جامعیتی که ایرج افشار در زمینه ایران‌شناسی داشت، کسی ندارد. این‌جاست که فقدانش را حس می‌کنیم. یادش هیچ‌گاه از خاطرمان نمی‌رود و همواره با ما خواهد بود.