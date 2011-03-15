اقدام عربستان نشان دهنده ماهیت وابسته این حکومت است

ستار هدایتخواه نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اعزام نیرو از عربستان سعودی برای سرکوب قیام مردم بحرین گفت: مردم بحرین در برابر این فشارها مقاومت خواهند کرد و تجربه تاریخ هم نشان داده است که این نوع برخورد نتیجه نخواهد داد.

وی این اقدام عربستان سعودی را خلاف عرب بین الملل دانست و گفت: این امر نشان دهنده ماهیت وابسته دولت هایی مانند عربستان است که بعد از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به بحرین چنین تصمیمی گرفته شد.

هدایتخواه ادامه داد: این تصمیم نشان دهنده ترس حکومت های مرتجع از حرکت مردم است.

وی درباره اظهارات قبلی انقلابیون بحرین برای کمک گرفتن از جمهوری اسلامی ایران در صورت اعزام نیرو توسط عربستان سعودی گفت: جمهوری اسلامی ایران بنای دخالت در امور دیگر کشورها را ندارد و از طریق مراجع ذی صلاح مانند سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان ها دخالت بیگانگان در بحرین را ییگیری می کند.