بازرسی نوروزی از جایگاههای CNG آغاز شد

شهرام اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح یکی از بزرگترین جایگاههای CNG منطقه خاورمیانه در شرق تهران، گفت: همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گروهای نظارت و بازرسی از جایگاههای CNG را برای ایام نوروز تجهیز کرده است.

مدیر طرح سی.ان.جی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه گروههای تعمیر و نگهداری جایگاه های CNG از تیمهای مهندسی و تامین کننده تجهیزات تشکیل شده اند، تصریح کرد: هدف از سازمان دهی و اعزام این گروهها به منظور ارائه خدمات تعمیرات، پشتیبانی و نگهداری جایگاههای CNG در سراسر کشور است.

به گفته این مقام مسئول به منظور جلوگیری از خروج احتمالی جایگاهها از مدار سوخت رسانی به خودروهای دوگانه سوز در ایام پایانی سال و نوروز به تمامی شرکتهای تامین کننده تجهیزات، پیمانکاران تعمیرات و نگهداشت جایگاههای گاز وظایفی واگذار شده است.

وی با تاکید بر اینکه مطابق با تدابیر دیده شده تمامی خدمات فنی و مهندسی به جایگاههای گاز در ایام تعطیلات و به ویژه در مسیرهای پرتردد ارائه خواهد شد، بیان کرد: از سوی دیگر گروهای بازرسی و نظارت از جایگاههای CNG برای ارائه خدمات مطلوب تر مقرر شده با مناطق پخش فرآورده های نفتی استانها مشارکت داشته باشند.

اسدپور با یادآوری اینکه در کنار ارائه خدمات فنی و پشتیبانی، در ایام نوروز نظر سنجی از رضایتمندی مشتریان در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: مرحله نخست طرح نظارت بر عرضه CNG در جایگاههای گاز در هفته نخست اسفند امسال در قالب 15 گروه نظارتی در 37 منطقه پخش فرآورده های نفتی سراسر کشور آغاز شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر یکهزار و 625 جایگاه CNG در استانهای مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار دارد که پیش بینی می شود تا سال آینده تعداد جایگاههای گاز از مرز دو هزار و 200 جایگاه عبور کند.

در حال حاضر به طور متوسط روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح جایگاههای CNG مورد استفاده قرار می گیرد.