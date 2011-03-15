اعضای جدید هیئت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری کشور انتخاب شدند

کتایون اعتمادی، عضو هیئت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اعضای جدید هیئت مدیره کانون مددکاری عبارتند از احمدرضا دریایی، جواد طلسچی، سیدحسام الدین شریعت پناهی، سیدکمال الدین موسوی، فرشید مسعودی، محمدتقی قلندران، مهرانگیز درفشی پور و کتایون اعتمادی که به مدت سه سال برگزیده شدند.

وی به اهداف کانون اشاره کرد و افزود: بهره گیری از مشارکت کلینیکهای مددکاری برای توسعه و عدالت اجتماعی، ارائه خدمات تخصصی مددکاری و ارتقای کیفی فعالیتها و افزایش دانش تخصص مدیران این کلینیکها از جمله اهدافی است که این کانون دنبال می کند.

اعتمادی همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی درباره مدیریت کلینیکهای مددکاری، ارائه طرحها و برنامه ها به مسئولین سازمانها، دستیابی به وفاق در جامعه مددکاری و ایجاد تشکلهای غیردولتی جهت بهبود وضعیت اقتصادی، به عنوان دیگر اهداف کانون کلینیکهای مددکاری کشور نام برد.