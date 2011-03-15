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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

اعضای جدید هیئت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری کشور انتخاب شدند

اعضای جدید هیئت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری کشور انتخاب شدند

دومین دوره انتخابات کانون کلینیکهای مددکاری کشور با حضور مدیران کلینیکها برگزار شد و طی آن اعضای جدید هیئت مدیره این کانون به مدت سه سال انتخاب شدند.

کتایون اعتمادی، عضو هیئت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اعضای جدید هیئت مدیره کانون مددکاری عبارتند از احمدرضا دریایی، جواد طلسچی، سیدحسام الدین شریعت پناهی، سیدکمال الدین موسوی، فرشید مسعودی، محمدتقی قلندران، مهرانگیز درفشی پور و کتایون اعتمادی که به مدت سه سال برگزیده شدند.

وی به اهداف کانون اشاره کرد و افزود: بهره گیری از مشارکت کلینیکهای مددکاری برای توسعه و عدالت اجتماعی، ارائه خدمات تخصصی مددکاری و ارتقای کیفی فعالیتها و افزایش دانش تخصص مدیران این کلینیکها از جمله اهدافی است که این کانون دنبال می کند.

اعتمادی همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی درباره مدیریت کلینیکهای مددکاری، ارائه طرحها و برنامه ها به مسئولین سازمانها، دستیابی به وفاق در جامعه مددکاری و ایجاد تشکلهای غیردولتی جهت بهبود وضعیت اقتصادی، به عنوان دیگر اهداف کانون کلینیکهای مددکاری کشور نام برد.

کد مطلب 1274771

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