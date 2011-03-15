دایی و شاگردانش در اندیشه جبران/ نایب قهرمان آسیا به فکر کسب جواز صعود

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها تیم فوتبال پرسپولیس که دیدار نخستش را به الاتحاد عربستان 3 بر یک واگذار کرد به دنبال کسب سه امتیاز دیدار خانگی و جبران ان شکست است تا همچنان به صعود از مرحله مقدماتی امیدوار باشد. شاگردان علی دایی برای این دیدار نمی توانند وحید هاشمیان را در کنار خود داشته باشند چرا که این مهاجم پا به سن گذاشته هنوز مصدوم است.

اما در ورزشگاه ملک عبدالله شهر ریاض شاگردان منصور ابراهیم زاده که همین چند ماه پیش و در فصل هشتم لیگ قهرمانان آسیا تیم الهلال را شکست داده بودند، باید به مصاف الشباب دیگر تیم عربستانی بروند. ذوب اهن در شرایطی به مصاف الشباب می رود که دیدار نخست را با پیروزی برابر نماینده امارات پشت سرگذاشت و با پیروزی برابر این حریف عربستان می تواند شش امتیازی شود و صعودش را به مرحله بعدی قطبی کند.

روز دوم از دومین هفته رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا نیز مثل روز اول تحت تاثیر سونامی و زلزله ژاپن قرار دارد و دیدارهایی که قرار بود در این کشور برگزار شود لغو شده است. برنامه روز دوم مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه B:

* السد قطر - پاختاکور ازبکستان

گروه C:

* بنیادکار ازبکستان - الاتحاد عربستان

* پرسپولیس ایران - الوحده امارات

گروه D:

* الامارات امارات - الریان قطر

* الشباب عربستان - ذوب آهن ایران

گروه H:

* کاشیما آنتلرز ژاپن - سیدنی استرالیا (این دیدار به دلیل وقوع زلزله در ژاپن لغو شد)

* سامسونگ کره جنوبی - شانگهای شنهوآ چین

گروه G:

* شاندونگ لوننگ چین - سرزو اوزاکا ژاپن

* آرما مالانگ اندونزی - جئونبوک موتورز کره جنوبی