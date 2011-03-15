راه و ترابری 300 میلیون تومان برای توسعه ورزش کهگیلویه وبویراحمد هزینه کرد

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: کل اعتبارات امسال اداره کل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد 30 میلیارد تومان است که مطابق قانون یک درصد از این میزان صرف ورزش شده است.

وی اظهار داشت: 85 میلیون تومان از این میزان اعتبار در مهرماه سال جاری برای هزینه تیم های ورزشی این اداره کل به سازمان تربیت بدنی استان پرداخت شد.

حبیبی بیان کرد: از مجموع اعتبارات ورزش این اداره کل، 60 میلیون تومان برای ورزش کارکنان و برگزاری مسابقات بین اداره های تابعه راه و ترابری استان هزینه شده است.

وی یادآور شد: حدود 150 میلیون تومان نیز در بخش ایجاد زیرساختهای ورزش استان هزینه شده است که می توان به ساخت سالن ورزشی بدن سازی شهدای راهداری، تجهیز سالن چند منظوره ورزشی درشهرستان گچساران و همچنین احداث زمین چمن و سالن بدنسازی در این شهرستان اشاره کرد.

مدیر کل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: در حوزه شهرستان دنا نیز سالن بدنسازی چندمنظوره ای در حال احداث است که تاپایان خرداد سال آینده به بهره برداری می رسد.

حبیبی افزود: اداره کل راه و ترابری استان در سال 89حامی مالی تیم های هاکی استان در مسابقات سوپرلیگ کشور، تیم فوتبال عشایر در لیگ دسته سه کشور، تیم والیبال راه و ترابری در در لیگ دسته سوم کشور، تیم ووشو استان، هاکی خواهران و آمادگی جسمانی برادران و خوهران بوده است.