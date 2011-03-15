مسکن مهر بیشتر از میزان تعهدات در فارس ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا دیهیمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان فارس گفت: تعهد ساخت 53 هزار واحد مسکن مهر بر عهده استان فارس بود که تا به امروز این میزان به 65 هزار واحد رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس جدول زمانبندیهای افتتاح مسکن مهر از نیمه دوم فروردین ماه سال آینده افتتاح پروژه های مسکن مهر در فارس شروع می شود که مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته به طور میانگین هر 15 روز شاهد یک افتتاح خواهیم بود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی افزود: افتتاح های مسکن مهر استان فارس از 21 فروردین ماه سال 90 آغاز می شود که پس از چند افتتاح در منطقه لار و لامرد پروژه های مسکن مهر واقع در شمال استان را افتتاح خواهیم کرد.

دیهیمی با اشاره به وضعیت پروژه های مسکن مهر شیراز نیز گفت: شهر صدرا از جمله مناطقی است که بیشترین میزان پروژه های مسکن مهر در این منطقه ساخته می شود و تا به امروز نیز شاهد بهترین وضعیت در روند اجرایی ساخت این پروژه ها هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طبق تعهدات تمامی خدمات از جمله آب و برق به طور کامل در این پروژه ها ارایه می شود تصریح کرد: تمامی دستگاه های خدمات رسان از جمله آب و برق موظف هستند که قبل از زمان افتتاح به مجمتع های مهر خدمات رسانی کنند که البته باید حق انشعابات از جانب مالکین پرداخت شود.

در ادامه این جلسه رئیس بنیاد مسکن فارس نیز با اشاره به وضعیت پروژه های مسکن مهر در این مجموعه گفت: از 15 فروردین سال 90 تا 31 اردیبهست ماه حدود سه هزارو 871 واحد مسکن مهر که از جمله تعهدات بنیاد مسکن بوده در فارس به بهره برداری خواهد رسید.

خداخواست شهبازی ادامه داد: بنیاد مسکن به تعهدات خود در بحث مسکن مهر به طور کامل عمل کرده و در سال آینده پروژه های این مجموعه به مالکین تحویل داده خواهد شد.