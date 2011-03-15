رفع مشکل بیکاری با افتتاح دانشکده نفت و گاز ایلام در خرداد 90

طاهر علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: با افتتاح دانشکده نفت و گاز در استان ایلام مشکل اشتغال بسیاری از جوانان این استان برطرف می شود، بنابراین، در خرداد 90 این دانشکده به طور قطع افتتاح می شود.

وی در ارتباط با پیشرفت فیزیکی این دانشکده، اظهار داشت: دانشکده نفت و گاز دانشگاه ایلام با بودجه 300 تا 400 میلیون تومانی تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با تکمیل امکانات تاسیساتی تا اردیبهشت 90، شاهد افتتاح آن در خرداد 90 خواهیم بود.

رئیس دانشگاه ایلام که به تازگی حکم ریاست خود را از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرده است، در خصوص این دانشکده تاکید کرد: دانشکده نفت و گاز نخستین دانشکده ای است که با رشته های پتروشیمی و نفت و گاز در میان دانشگاه های استان ایلام افتتاح می شود و در مقطع کارشناسی اقدام به جذب دانشجو می کند.

علی محمدی با بیان اینکه تاکنون درخصوص میزان جذب دانشجو در این دانشکده به نتیجه قطعی نرسیده ایم، گفت: امیدواریم بتوان مقطع کارشناسی ارشد را به زودی پس از افتتاح این دانشکده، راه اندازی کنیم.