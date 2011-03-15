محور ارتباطی محمدآباد علی آباد بازگشایی شد

اسماعیل گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، افزود: این محور بر اثر بارش باران و ریزش برف عصر دوشنبه مسدود شده بود.

وی اظهار داشت: با توجه به بارش شدید باران و ریزش کوه در محور روستایی محمد آباد - سیاه مرزکوه در کیلومتر چهار در ساعت 16 و 30 دقیقه دوشنبه و مسدود شدن محور با حضور بموقع راهداران و ماشین آلات راهداری بازگشایی شد.

وی خاطرنشان کر: این محور با انجام عملیات راهداری از قبیل ریزش برداری و پاک کردن سطح جاده از سنگ و نخاله و گل و لای نسبت به بازگشایی و پاکسازی محور اقدام شد.

گرزین گفت: محور کوهستانی اولنگ نیز در همین روز با بارش برف و کولاک شدید همراه بود که با حضور راهداران و انجام عملیات برفروبی این محور نیز بازگشایی و تردد در آن جریان دارد.

استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه دارد.