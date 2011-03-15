  1. ورزش
گزارش خبرنگار مهر از عربستان/

جلسه کادر فنی ذوب آهن با بازیکنان برگزار شد

نشست کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن با بازیکنان این تیم صبح امروز در هتل هالیدی این شهر ریاض برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، یک ساعت پس از تمرین صبحگاهی تیم ذوب آهن در محوطه هتل، نشست فنی این تیم در سالن همایش های هتل هالیدی این برگزار شد و کادر فنی به آنالیز کامل تیم فوتبال الشباب پرداختند. آنها بازی های گذشته این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ عربستان را آنالیز کرده و نقاط ضعف و قوت را برای بازیکنان توضیح دادند.

از سوی دیگر نشست خبری کادر فنی و کاپیتان های دو تیم ساعت 13 امروز در باشگاه الشباب عربستان برگزار می شود که این یک تخلف از سوی باشگاه الشباب است زیرا نشست خبری طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا باید در هتل محل اقامت تیم میهمان برگزار شود. ساعت 14 امروز نیز نشست هماهنگی با حضور مدیران و مسئولان دو تیم برگزار می شود.

