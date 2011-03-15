پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صنعتگران صنایع دستی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تهمینه دانیالی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه معاونت صنایع‌دستی کشور به زودی پیشنهاد استفاده از تسهیلات قرض الحسنه برای هنرمندان صنایع دستی را در قالب نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه می‌دهد، تصریح کرد: ‌با اخذ نتایج نهایی بازپرداخت این تسهیلات کمترین میزان ممکن، تا سقف چهار درصد خواهد بود.



وی افزود: به همین منظور پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت مورد پیگیری قرار گرفته است.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور اضافه کرد: تسهیلات برای ایجاد زیر ساختها، تجهیز کارگاه‌های صنایع‌دستی و خرید مواد اولیه قابلیت بهره برداری خواهد داشت.

وی ادامه داد: به طور حتم به دلیل برداشتن یارانه‌ها با افزایش قیمت در بخش مواد اولیه روبرو خواهیم بود که این تسهیلات در رفع این مشکل راهگشاست.

دانیالی تصریح کرد: معاونت صنایع‌دستی پیش بینی میزان مشخصی از تسهیلات قرض الحسنه را برای سال 90 انجام داده و در انتظار تأیید کمیسیون اقتصادی دولت است.

وی بیان داشت: همچنین در تعامل با صندوق مهر امام رضا(ع) و بانک توسعه تعاون، راهکارهای تازه‌ای برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی طی سال 90 را دنبال می‌کنیم.



معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت، حامل‌های انرژی کارگاه‌های صنایع‌دستی هم ردیف واحدهای خانگی محاسبه می‌شود، تاکید کرد: ‌با تصویب این قانون بخشی از مشکلات افزایش قیمت محصول نهایی صنایع‌دستی کاهش می‌یابد اما همچنان مشکلاتی پیش پای هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی وجود خواهد داشت