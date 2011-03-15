تنها کانال ارتباطی با نسل امروز نگاه نو به گفتمان دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام سید احمد موسوی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی علمای شیعه و سنی خراسان شمالی اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان کانالهای ارتباطی روحانیون با نسل امروز و کسب معرفت جوانان را به مساجد، دانشگاهها و حضور در نماز جمعه محدود کرده اند ضرورت دارد تا روحانیون، وارثان پیامبران و امامان با نگاهی نو به گفتمانهای دینی بپردازند.

موسوی تصریح کرد: روحانیون باید احساس وظیفه سنگینی نسبت به بیان واقعیتهای دین اسلام داشته باشند و با زبان روز با مردم سخن بگویند.

وی ادامه داد: روحانیون با تمام مسائل روز دنیای کنونی از جمله سیاست، جامعه شناسی و روانشناسی باید آشنا باشند تا بتوانند مردم را به راه قرآن هدایت کنند.

این مسئول از جمله برنامه های دشمنان اسلام برای شکست روحانیت و دور کردن مردم از دین اسلام را بحرانهای اقتصادی نام برد و افزود: دشمنان با ایجاد بحران های اقتصادی به دنبال سرگرم کردن مردم به زندگی روزانه و دور کردن از معنویت و شناخت اسلام هستند.

وی اضافه کرد: دشمن در حال تربیت علمایی با چهره اسلام شناسی و لباس روحانیت است و هدف آن ایجاد تفرقه میان مسلمانان و اهل تسنن است.

وی بیان کرد: سیاست آمریکا در تربیت این مزدوران، استفاده از کتاب تورات و انجیل در مسائل فقهی دین اسلام است و با برگزاری دوره های آموزشی سعی در ایجاد تفرقه میان وحدت مسلمان و اهل تسنن دارد.

موسوی همچنین وضعیت ایران در منطقه و روابطی که ایران با کشور سوریه دارد را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در حال حاضر کشور ایران بهترین وضعیت ارتباطی با کشور سوریه را دارد.



