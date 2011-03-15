دخالت عربستان در بحرین عواقب خطرناکی برای رژیم نامشروع سعودی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از مردم انقلابی لیبی، مصر و بحرین با 257 امضا در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در این بیانیه آمده است:

با خیزش ملت های مسلمان برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا علیه دیکتاتوری حاکم و سرنگونی حاکمان اصلی مصر و تونس و تهدید منابع نامشروع آمریکا و اسرائیل غاصب در منطقه، تلاش و توطئه این قدرت های ستم کار برای جلوگیری از تهدید بیشتر منافع خود افزایش یافته است.

در این بیانیه آمده است سفرهای پی در پی مقامات آمریکا به مصر و برنامه ریزی برای دخالت نظامی در لیبی بخشی از این تلاش های مذبوحانه است و حضور وزیر دفاع آمریکا در بحرین که منجر به تحریک حکام منطقه و افزایش خشونت و لشکر کشی عربستان سعودی و برخوردهای خشن پلیس بحرین با مردم شد نمونه دیگری از این تلاش های ناجوانمردانه شیطان بزرگ و وابستگان این رژیم است.

نمایندگان مجلس در این بیانیه تاکید کردند حمایت آمریکا از حاکمان بحرین و سایر کشورهای عربی و اسلامی، رویکرد نفاق و دروغگویی مدعیان حقوق بشر و دموکراسی را آشکار نموده است.

در بیانیه آورده شده که ما نمایندگان ضمن محکوم نمودن جنایات آمریکا و حاکمان بحرین، لیبی و یمن در این مرحله حساس از قیام ملت ها در این مرحله حساس حمایت خود را از قیام ملت ها در موارد زیر اعلام می کنیم.

نمایندگان مجلس افزودند بر اساس وظیفه اسلامی و انسانی خود و با توجه به وصیت نامه امام راحل از مردم انقلابی لیبی، بحرین و یمن و سایر ملت های به پا خواسته علیه حکومت های نامشروع و وابسته صیانت می کنیم و ضمن همدردی با خانواده های شهدا و جانبازان این خیزش عظیم از نیروهای ارتش و امنیتی این کشورها می خواهیم به خاطر این دیکتاتورهای جنابتکار دست خویش را به خون جوانان آلوده نکنند و در این زمان حساس به مسئولیت تاریخی خود عمل نموده و ضمن پشتیبانی از مردم مظلوم و به پا خواسته، گام های نهایی را برای سرنگونی حاکمان جانی بردارند.

در این بیانیه آمده است در این میان سرنگونی هر چه سریعتر حاکمان جنایتکار لیبی بهانه را از آمریکا و سایر بیگانگان برای دخالت نظامی در این کشور سلب می کند.

نمایندگان مجلس همچنین آورده اند امروز بر همگان روشن شده است که ملت های به پا خواسته در بحرین، لیبی و یمن تا سرنگونی حکام نامشروع خود از پا نخواهند نشست و تلاش های آمریکا و اعزام نیرو از سوی حکام عربستان به بحرین و آلوده شدن دست حاکمان این کشور به خون مردم بحرین نه تنها مانع اراده ملت بحرین نمی شود بلکه دخالت عمال عربستان سعودی در بحرین عواقب خطرناکی برای حاکمیت نامشروع رژیم سعودی نیز خواهد داشت.

نمایندگان مجلس در این بیانیه آورده اند در پایان ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حکامی که هنوز گرفتار خشم ملت های خود نشده اند می خواهیم هر چه زودتر به دامن اسلام و ملت های مسلمان خود برگردند و زمینه دخالت ملت ها در تعیین سرنوشت خویش را فراهم کنند و منافع ملت های خود را بیش از این فدای خواست آمریکا و اسرائیل نکنند.