ایجاد رشته گردشگری در دانشگاه فردوسی/ کاهش ظرفیت دوره کارشناسی

علیرضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در ارائه نمونه‌ای دیگر از زمینه‌های مورد توجه در توسعه رشته‌های تحصیلی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: راه اندازی رشته شیعه شناسی نیز تکلیفی برای کلیه دانشگاه‌های بزرگ است که ظرفیت جذب دانشجوی خارجی را نیز دارد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از افتتاح پژوهشکده زعفران در تربت حیدریه با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای استان خراسان رضوی در سال 90 خبر داد و درباره شیوه تأمین نیروهای متخصص این پژوهشکده گفت: بخش بیشتری از فعالان در این پژوهشکده از همکاران دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

عاشوری درباره چشم اندازی که برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در 4 مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شده است، گفت: جمع بندی در کل کشور بر این است که ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی افزایش و در مقابل ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: از این رو کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی نیز قابل توجه خواهد بود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد افزود: همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز باید افزایش پیدا کند.