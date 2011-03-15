ب. آ شیراز بهترین بازی خود را در برابر بسکتبال قم انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ‌سید عباس آقا کوچکی در خصوص پیروزی تیمش در وقت اضافه اول در برابر تیم ب. آ شیراز در هفته بیست یکم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور که شامگاه دوشنبه در خانه بسکتبال شیراز برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان کرد: پیش بینی بازی سخت در برابر تیم ب. آ شیراز را می‌کردم که میزبان بودن تیم شیراز، برد هفته گذشته این تیم در برابرحفاری اهواز و همچنین رقابت برای حضور در مرحله پلی آف مسابقات لیگ بر‌تر سبب انگیزه مضاعف این تیم شیرازی در برابر راه و ترابری قم بود.



وی ادامه داد: ما شاهد ارائه بهترین بازی تیم ب. آ شیراز در برابر تیم راه و ترابری قم بودیم و این دیدار بسیار حساس و سخت بود که بازی در وقت قانونی با نتیجه 82 به 82 به پایان رسید و در وقت اضافه اول تیم بسکتبال راه و ترابری قم توانست با نتیجه 97 به 90 پیروز میدان باشد.



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم با اشاره به اینکه تیم ب. آ شیراز دارای آینده بسیار خوبی است و همچنین با توجه به اینکه بیشتر بازیکنان این تیم بومی شیراز هستند اضافه کرد: به مسئولین و اعضای این تیم بدلیل ارائه بهترین و زیبا‌ترین بازی در لیگ بر‌تر در برابر راه و ترابری قم تبریک می‌گویم.



وی همچنین در خصوص این بازی گفت: با توجه به میزبانی تیم ب. آ شیراز و حضور بسیار خوب تماشاگران بسکتبال دوست این شهر که امیدوارم چنین اتفاقی نیز در قم رخ دهد و تماشاگران قمی تیم بسکتبال را همانند دیگر تیم‌ها مورد تشویق قرار دهند، بازیکنان تیم راه و ترابری قم در این بازی تحت فشار تشویق تماشاگران بودند اما با این وجود توانستند پیروز میدان باشند.



آقاکوچکی افزود: بازیکنان تیم شیراز در برابر تیم قم فوق العاده ظاهر شدند و این تیم دارای آینده خوبی است.



وی خاطرنشان کرد: تیم راه و ترابری بدلیل سنگین بودن بازی امروز سه شنبه را استراحت خواهد کرد و بعد از آن نیز برای بازی روز پنج شنبه در برابر دانشگاه آزاد تهران آماده خواهد شد.



در حال حاضر تیم راه و ترابری قم با 20 بازی 15 برد، پنج باخت، یک هزار و 591 گل زده، ‌یک هزار 459 گل خورده و 35 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی مسابقات بستکبال لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.



تیم راه و ترابری قم در هفته بیست و دوم به مصاف دانشگاه آزاد اسلامی تهران می‌رود که ساعت 16 روز پنج شنبه هفته جاری در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.



در حال حاضر دانشگاه آزاد تهران با 19 بازی، 10 برد، 9 باخت، یک هزار و 507 گل زده، یک هزار 458 گل خورده و 29 امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.