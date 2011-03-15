به گزارش مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا برنامهای تحت عنوان "قرار ملاقات با سینمای فرانسه" از چهارشنبه فردا در لندن آغاز شده و تا روز 20 مارس ( 29 اسفند) ادامه خواهد داشت. در این مراسم شش فیلم از جمله فیلمهای جدیدی از روزلین بوش، فرد کاوایه و کاتل کیله ور در لندن و ادینبورو به نمایش در میآید.
سینمای فرانسه در سال 2010 در اکران انگلستان بیشترین فروش را در پنج سال گذشته به دست آورد. بیش از 63/1 میلیون نفر در بریتانیا در سال 2010 به تماشای فیلمهای فرانسوی نشستند که نسبت به سال 2009 رشدی 45 درصدی را نشان میدهد.
فیلمهایی که در این برنامه به نمایش در میآیند عبارتند از "ماجراهای عجیب آدل بلان سک" ساخته لوک بسون ، "پوتیش" ساخته فرانسوا اوزون ، " شاهزاده مونپانسیه " به کارگردانی برتران تاورنیه، "نقطه خالی" اثر فرد کاوایه، "نوبت تمام شد" روزلین بوش و "عشق مسموم" کاتل کیلور.
فیلمهایی از بزرگان سینمای فرانسه همچون فرانسوا اوزون، لوک بسون و برتران تاورنیه در انگلستان به نمایش در میآیند.
به گزارش مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا برنامهای تحت عنوان "قرار ملاقات با سینمای فرانسه" از چهارشنبه فردا در لندن آغاز شده و تا روز 20 مارس ( 29 اسفند) ادامه خواهد داشت. در این مراسم شش فیلم از جمله فیلمهای جدیدی از روزلین بوش، فرد کاوایه و کاتل کیله ور در لندن و ادینبورو به نمایش در میآید.
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