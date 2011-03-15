مقاوم سازی 50 درصد از واحدهای مسکونی

به گزارش خبرگزای مهر، سید محمود فاطمی عقدا، نوسازی واحدهای مسکونی روستایی را اقدامی مهم در کاهش میزان خسارات در هنگام بروز سوانح طبیعی احتمالی دانست و تصریح کرد: بی شک مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاهای کشور که 50 درصد از آنها در برنامه چهارم توسعه نوسازی شدند، از اهمیت ویژه ای هنگام بروز حوادثی مانند زمین لرزه و کاهش خسارت های ناشی از آن برخوردار است.

وی با بیان اینکه چنانچه در ساخت بناها، مقررات ملی ساختمان رعایت شود هنگام وقوع زمین لرزه شاهد تخریب ساختمانها نخواهیم بود، ادامه داد: تجربه نشان داده است که ساختمانهای بنا شده براساس آئین نامه ها و مقررات تدوین شده ، حتی پس از وقوع زلزله نیز پابرجا می مانند.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن احتمال وقوع زمین لرزه ها یی در ایران نظیر آنچه که اخیراً درکشور ژاپن روی داده است را رد کرد و افزود: از آنجایی که کشور ما در منطقه ای قاره ای واقع شده است و امکان تمرکز تنش ها تا آن حدی که در ژاپن اتفاق افتاد، وجود ندارد، زمین لرزه مشابه این کشور نیز در کشورمان رخ نمی دهد.

فاطمی عقدا گفت: با این حال باید توجه داشته باشیم که در کشور لرزه خیزی زندگی می کنیم و خوب ساختن همواره باید از اولویت های ما در ساخت و ساز برمبنای مقررات ملی ساختمان باشد.

وی خاطر نشان کرد: جامعه فنی مهندسی کشور از توانمندی بالایی در اجرای پروژه های مستحکم در برابر زلزله برخوردار است.

