مهدی رجب زاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ما برای این دیدار کاملا آماده است و کادر فنی هم با برنامه ریزی مناسب و آنالیز خوب تیم الشباب نقاط ضعف و قوت تیم حریف را بررسی کرده و اگر در زمان بازی شرایط مسابقه به نفع آن باشد می توانیم در این دیدار امتیاز کسب کنیم.

وی اضافه کرد: پیروزی در این دیدار ارزش خاصی برای مردم ایران دارد اما نتیجه گرفتن برابر تیم های عربستانی در زمین آنها بسیار سخت است و آنها بسیار قابل پیش بینی اند اما برای صعود نیاز به پیروزی و یا کسب امتیاز در این بازی داریم.

رجب زاده با بیان اینکه بازیکنان الشباب در زمین خودشان منطقی و بسیار بسته بازی می کنند، تصریح کرد: آنها اکثرا در داخل خانه خود با توجه به شور و حرارتی که هوادارانشان می دهند بازی خوبی را انجام می دهند اما 80 درصد آنها در سالهای اخیر در زمین تیم های ایرانی مثل آب خوردن باخته اند.

وی با اشاره به تجربه بالایی که از حضور مقابل تیم های عربستانی دارد و می تواند به موفقیت تیم ذوب آهن کمک کند افزود: در زمان حمله آنها دفاع شکننده ای خواهند داشت و ما اگر بتوانیم توپ را سریعتر به دروازه شان نزدیک کنیم و از فضاهای بین دفاعی شان استفاده کنیم پیروزی در این دیدار دور از دسترس نیست.

رجب زاده با بیان اینکه همه تیم ها امسال به ذوب آهن به چشم تیمی که نایب قهرمان آسیا شده است نگاه می کنند، تصریح کرد: الشباب سال گذشته جزو 4 تیم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود و با جذب بازیکنان مطرحی تیمش را تقویت کرده اما ما هم با حفظ استخوان بندی تیم در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و بسیار امیدواریم در این دیدار نتیجه ای را کسب کنیم که مردم ایران را پیش از عید شاد کند.

دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.

