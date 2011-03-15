ممنوعیت ترددموتورسیکلت از ساعت 14امروز/ تمهیدات ترافیکی پنجشنبه آخرسال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی ظهر سه شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به بیان اقدامات پلیس راهور به مناسبت چهارشنبه آخر سال پرداخت و گفت: امروز طرح ویژه پلیس راهور به منظور روان‌سازی ترافیک در سطح پایتخت اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح با تمام خودروهایی که در معابر و راههای اصلی اقدام به ترافیک و راهبندان کنند به شدت برخورد و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی از ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت 16 امروز در سطح شهر خبر داد و افزود: از ساعت 14 امروز پلیس راهور تهران در آماده باش است.

تردد 700 هزار خودرو در بهشت زهرا

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس راهور به مناسب پنجشنبه آخر سال، گفت: پیش بینی می‌شود که در پنجشنبه آخر سال بیش از 700 هزار خودرو و نزدیک به 5/2 میلیون جمعیت به بهشت زهرا بروند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس طرح ویژه ترافیکی پلیس راهور از ساعت 4:30 در محدوده بهشت زهرا و بزرگراه‌های منتهی به آن اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در 140 نقطه در بهشت هزار محدودیت ترافیکی به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک و راهبندان اعمال می‌شود.

245 نفر در تصادفات 89 کشته شدند

وی گفت: در طول سال جاری 105 هزار تصادف در پایتخت رخ داده که این تصادفات شامل 84 هزار تصادف خسارتی و 20 هزار تصادف جرحی بوده است.

وی با تاکید بر این که تهران از لحاظ کاهش تصادفات در سال جاری رتبه اول را در کشور کسب کرده است، افزود: در این تصادفات 23 هزار نفر مجروح و 245 نفر کشته شدند.

وی با اشاره به طرح نوروزی سال 90 گفت: از فاز اول شروع طرح نوروزی 6 هزار مامور راهور به صورت آماده باش به خدمات رسانی به شهروندان پرداخته و تا پایان روز 13 فروردین با استقرار در مبادی بزرگراه‌ها و سطح شهر به خدمات رسانی می‌پردازند.

وی از تسویه جریمه‌های 22 شرکت دارای تخلفات بالای 300 هزار تومان خبر داد و گفت: ماموران پلیس راهور تا پایان 29 فروردین ماه آماده ترخیص خودروهای متخلف از پارکینگ‌ها هستند. اما خودروهای دارای جرایم حادثه ساز شامل این تخفیف نمی‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم دربی در پایتخت گفت: در زمان برگزاری این مسابقه هیچ خودرو و وسیله نقلیه‌ای حق پارک در خیابان‌های اطراف و منتهی به استادیوم را ندارد و در صورت توقف توسط ماموران به پارکینگ منتقل می‌شود.