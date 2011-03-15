تخصص و بی حاشیه بودن معیار انتخاب مدیران شایسته است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور شهری استانداری هرمزگان ضمن تقدیر از زحمات سی ساله مدیرکل امور شهری استانداری، خدمات وی را بسیار صادقانه و ارزشمند خواند و گفت :هر چند آقای دبیری نژاد در جایگاهی دیگر نیز خدمتگزار خوبی خواهند بود اما از ایشان انتظار می رود که این کوله بار تجربیات سی ساله را بعنوان مطالبات نظام اداری تحویل داده و ضمن تدوین این تجربیات ، نظام اداری استان را از آن بهره مند سازند.

هاشمی تختی با آرزوی توفیق روزافزون برای مدیرکل سابق امور شهری استانداری؛ ایجاد 13 شهر جدید و ارتقاء تعداد شهرداری های استان به 32 شهر داری در زمان مدیریت وی و فراهم کردن رضایتمندی مردم طی سی سال تجربه کاری شان را نشاندهنده عملکرد مطلوب و رضایت بخش دبیری نژاد ضمن سالهای مدیریت در مسائل شهر و شهرداری ها عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه در انتخاب مدیران شایسته، تخصص و بی حاشیه بودن آنان مد نظر است، بیان کرد: با توجه به تخصص فانی در مسائل معماری و شهرسازی و پشتکار و بی حاشیه بودن شان، وی گزینه مناسبی برای احراز سمت مدیریت جدید شهری استانداری محسوب می شدند.

هاشمی با اشاره به سبقه مدیریتی "فانی" در امور توسعه جزایر و دیگر مناصب سابق وی، اظهار امیدواری کرد: مدیریت جدید با استفاده از دانش مدیریت قبلی، کماکان با همکاری و همفکری شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر ها همچنین استفاده از ظرفیت آنان ، با جدیت تمام مسائل شهری و شهرداری ها را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: در این رابطه باید فرایندی تدوین شود که احصاء حقوق و مطالبات مردم و شهرداری ها به سهولت امکان پذیر شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر ضرورت انجام برنامه‌های شاخص از سوی امور شهری و اهتمام جدی مدیرت امور شهری استانداری در رفع اختلافات میان شوراها و شهرداری ها و مشکلات ناشی از آن که گریبانگیر مردم می شود، خاطرنشان کرد: باید منافع مردم در بحبوبه این اختلافات دیده شود و با رفع مشکلات موجود به سمت کمک به مردم، شهرداریها و شوراها حرکت کرد.

هاشمی تختی در پایان با اشاره به اینکه در آستانه عید نوروز سال جدید قرار داریم، بر آمادگی تمامی ساز و کارهای لازم از سوی شهرداری های استان در جهت ارائه خدمات و تسهیلات به مسافران و گرشگران نوروزی تاکید کرد و از آنان خواست تا در این روزهای باقی مانده نسبت به رفع برخی نواقص و موانع موجود در راستای استقبال مضاعف از میهمانان نوروزی اهتمام ویژه نمایند.

تجربیات مدیریت سالهای گذشته را نباید کنار گذشت

در ادامه معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به ناگزیر بودن در پذیرش برخی تغییرات و پایان خدمات قابل ذکر و ارزشمند ایوب دبیری نژاد پس از تجربه سی سال کار و فعالیت صادقانه در مناصب مختلف مدیریتی، اظهار داشت: وجود دبیری نژاد و امثال وی برای استان ارزش ،نعمت و خاطره ماندگاری است که براحتی از حافظه ما خارج نمی شود.

محمد نصوری با اشاره به تخصص و سابقه کارهای اجرایی مهندس فانی، حضور وی در سمت جدید مدیریت امور شهری استانداری را اهرمی قوی در ترغیب شهرداران جهت رفع چالشها و مسائل شهری دانست و خواستار همکاری کمافی السابق مجموعه مدیریت امور شهری با مدیریت جدید شد و گفت: نبایستی تجربیات و توانمندی مدیریت سالهای گذشته به عنوان مشاوره ارزشمند، براحتی کنار گذاشته شود چرا که با استفاده از این توانمندی می توان شاهد توفیقات شتابانی در عرصه مدیریت شهری باشیم.

وی در ادامه با حضور در همایش شهرداری ها و شوراهای اسلامی استان گفت: سال 89 را در حالی بدون دغدغه به پایان می رسانیم که شاهد تعامل فکری خوب مجموعه مدیریت شهری با شوراهای اسلامی بوده ایم ، تعاملی که براساس نیازهای مطرح شده از سوی مردم شکل گرفته است.

وی افزود: انتظار ما استمرار این روند در نتیجه تعامل و استفاده بهینه از منابع اعتباری آنهم در قالب برنامه صحیح مدیریت شهری است تا بتوانیم همچنان رضایت مندی مردم را در کارنامه خود داشته باشیم.

نصوری، با تاکید بر داشتن روحیه انتقاد پذیری مدیران شهری تصریح نمود : بی تردی شهرداران ما با داشتن چنین روحیه ای ، در مقابل مردم شرمنده نخواهند بود.