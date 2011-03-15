"تاریخ کوروش هخامنشی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شرحی است بر زندگی نخستین شاه کشور متحد ایران. شروین وکیلی، نویسنده در مقدمه آورده است این کتاب که ایرانیان نام کوروش را تا همین دو سده پیش نمی دانستند و از مجرای ترجمه آثار جهت دار و از دریچه چشم اروپاییان بود که کوروش را دیدند و همچون ایشان و همگان، او را ستودند. این تنگنای نگاه و کم دامنه بودن منابع و داده هایی که مورد استفاده علاقه مندان ایرانی قرار می گیرد نه شایسته وارثان کوروش است و نه کافی برای کسانی که دست یابی به تصویری راستین از او را انتظار دارند.

در بخش دیگری از این کتاب که به مرگ کوروش پرداخته شده است آمده که در مورد پایان زندگی کوروش روایت های یک دستی وجود ندارد.

کتسیاس (تاریخ‌نگار و پزشک یونانی) می گوید که کوروش در نبرد با قبیله های درپیکی که در دره سند می زیستند کشته شد. او وقتی با درپیکی ها رو به رو شد که فوجی از فیل سواران شان به میان سوارکاران فرو افتد و یک جنگ جوی هندی نیزه ای به رانش زد. بنابراین از زخم عفونت رانش درگذشت.

بروز بابلی هم داستان مشابهی را نقل کرده و معتقد است که کوروش در نبرد با قبیله های آریایی کوچ گردی که درمرزهای شرقی می زیستند کشته شده است.

بخشهای زمینه تاریخی، زندگی، حکومت و اسطوره کوروش این کتاب هر کدام به بررسی تاریخ هخامنشیان در دوره پادشاهی کوروش پرداخته است.