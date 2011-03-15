سفر گیلانی به قرقیزستان/ انفجار در شهر جلال آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان امروز سه شنبه در سفری دو روزه این کشور را به مقصد قرقیزستان به منظور گسترش روابط دو کشور ترک می کند.

خبر دیگر اینکه در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان در منطقه هنگو در 150 کیلومتری جنوب غرب پیشاور دستکم 6 شبه نظامی کشته و چند فرد دیگر زخمی شدند.

این درگیری زمانی روی داد که شبه نظامیان به ایستگاه بازرسی نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه هنگو حمله کردند و در نتیجه آن شش شبه نظامی کشته شدند.

همچنین طالبان پاکستان سه فرد قبیله نشین طرفدار دولت را در منطقه مهمند در مرز با افغانستان کشت.

خبر دیگر اینکه "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در دیدار با "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان و "رابرت گیتس" وزیر دفاع ایالات متحده درباره جنگ در این کشور، عقب نشینی نظامیان در ماه جولای، کارآمدی استراتژی آمریکا در خصوص اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان و توان نیروهای امنیت ملی این کشور گفتگو کرد.

همچنین در نتیجه انفجار یک بمب در دبیرستانی در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دستکم دو نفر از جمله مدیر مدرسه زخمی شدند که هم اکنون برای معالجه به بیمارستان منتقل شده اند.