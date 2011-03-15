کارهای عمرانی نباید مسائل فرهنگی را تحت الشعاع قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، حجت الاسلام قهرمان احمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری اهر، انقلاب اسلامی ایران را مبتنی بر ارزشهای والای اسلامی برگرفته از فرهنگ اسلام ناب محمدی و اهلبیت ( ع ) اعلام کرد و افزود : همه باید تلاش کنیم تا فرهنگ اصیل اسلامی و قرآنی در جامعه جاری و ساری باشد .

وی ترفند اصلی و برنامه ریزی دشمنان نظام و انقلاب را تلاش در جهت رخنه و نفوذ در بین جوانان و نوجوانان و کمرنگ کردن اعتقادات دینی و باورهای مذهبی آنها اعلام کرد و وظیفه دستگاه های فرهنگی و دینی را در آشناسازی جوانان با احکام و مبانی اسلامی و پاسخ به شبهات بسیار مهم و تأثیرگذار برشمرد .

احمدی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دشمنان با شکست در جبهه نظامی و بین المللی اختلاف در بین نیروهای انقلاب و مواجهه با مشکل از داخل نظام است، گفت : هوشیاری، بصیرت و دشمن شناسی از شاخصه های مهم برای شناخت توطئه بوده و همه باید تلاش کنیم حول محور ولایت گامهای عملی در تحقق اهداف والای نظام اسلامی برداریم .

مشاور استاندار در امور روحانیون تأکید کرد : باید با استفاده از راهکارهای مناسب عملی و بهره گیری از کارشناسان نخبه و با تجربه در حوزه های مختلف دینی و فرهنگی نسل اول انقلاب را با نسل جدید پیوند دهیم و اهداف و آرمانها و رشادت و ایثارگری های نسل اول را به نسل سوم انتقال دهیم .

وی افزود: اگر این راهکار به نحو ممکن مطابق با سلایق جوانان به آنها منتقل شود و جوانان آشنایی بیشتر با مسائل دینی داشته باشند تهاجم فرهنگی و جنگ نرم تأثیری در جوانان ما نخواهد داشت .