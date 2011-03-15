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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

با دفاع نماینده ایران؛

تلاش انگلیس برای جوسازی علیه ایران در شورای حقوق بشر ناکام ماند

تلاش انگلیس برای جوسازی علیه ایران در شورای حقوق بشر ناکام ماند

در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، تلاش های نماینده انگلیس برای جو سازی علیه ایران درباره حقوق بشر ناکام ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، کشورهای عضو هر یک بیانیه ای را در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف قرائت کردند که عمده این بیانیه ها به موضوع لیبی و محکوم کردن جنایات قذافی معطوف شده بود.

با این وجود در بیانیه کشور انگلیس این موضوع تحت الشعاع مسائل داخلی ایران قرار داشت و نماینده این کشور سعی داشت تا به نوعی با نام بردن از سران فتنه ، ایران را نیز به عنوان یکی از موضوعات نگرانی دیگر اعضا مطرح کند که در ادامه با دفاعیه ایران، این موضوع ادامه نیافت.

در دفاعیه ایران به برخی موارد نقض حقوق بشر گسترده در انگلیس و آمریکا اشاره شده است. از جمله آمریکا با کشتار کودکان در افغانستان و پاکستان بوسیله هواپیماهای بدون سرنشین مسئله ای بالاتر از حقوق بشر را نقض می کند و به کشتار مردم غیر نظامی مشغول است.

کد مطلب 1274798

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